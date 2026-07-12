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Venezuela Número de mortos em terremotos na Venezuela chega a quase 4.500 Os terremotos afetaram Caracas e, principalmente, o estado vizinho de La Guaira, onde acampamentos de famílias desabrigadas se espalhavam por estádios, praças e calçadas

O número de mortos nos terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho subiu neste domingo para 4.490, enquanto mais de 19.500 pessoas se alojavam em acampamentos provisórios, segundo um balanço divulgado pelo governo em suas redes sociais. O número de feridos se manteve em 16.740.

Os terremotos afetaram Caracas e, principalmente, o estado vizinho de La Guaira, onde acampamentos de famílias desabrigadas se espalhavam por estádios, praças e calçadas. Voluntários venezuelanos e estrangeiros prestavam atendimento médico em unidades instaladas em áreas abertas e distribuíam alimentos.

O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, não mencionou o número de desaparecidos, uma cifra que pode chegar a 50.000, segundo a ONU. Ele disse ontem que 315 pessoas ainda não haviam sido identificadas até a véspera, o que representa "7% do total de mortos".

O presidente da Assembleia negou que o governo vá suspender as buscas por corpos, em meio ao temor das famílias de que os escombros comecem a ser removidos de forma indiscriminada.

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