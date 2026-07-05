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Número de mortos em terremotos na Venezuela sobe para 3.342

O balanço anterior, de sábado (4), indicava 2.954 mortos e 16.592 feridos, especialmente em La Guaira, estado vizinho a Caracas que foi devastado pelos tremores

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Mais de 3 mil pessoas morreram por causa de terremotos na Venezuela Mais de 3 mil pessoas morreram por causa de terremotos na Venezuela  - Foto: Handout/Fire Brigade of Quito/AFP

Os terremotos que abalaram a Venezuela em 24 de junho provocaram a morte de pelo menos 3.342 pessoas, informou o governo venezuelano neste domingo (5). Segundo os números oficiais, o duplo terremoto que mergulhou o País no luto também deixou 16.740 feridos.

O balanço anterior, de sábado (4), indicava 2.954 mortos e 16.592 feridos, especialmente em La Guaira, estado vizinho a Caracas que foi devastado pelos tremores.

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Identificação
Mais de 150 corpos de vítimas dos terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 foram enterrados sem identificação, constataram jornalistas da AFP.

Em uma área afastada do cemitério La Esperanza, em La Guaira, coveiros começaram a cavar valas individuais no dia seguinte aos tremores, disse à agência Eli Zavala, morador da região que participa dos trabalhos.

Cada enterro é marcado por um pequeno buquê de flores aos pés de uma austera cruz branca, com uma placa com a inscrição "Identificação especial" e a data do falecimento, 24 de junho de 2026.

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