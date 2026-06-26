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Tragédia

Número de mortos em terremotos na Venezuela sobe para 589

Balanço oficial anterior era de 235 mortos

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Número de mortos em terremotos na Venezuela sobe para 589Número de mortos em terremotos na Venezuela sobe para 589 - Foto: Federico Parra / AFP

O número de mortes provocadas pelos dois terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira subiu para 589, informou nesta sexta-feira (26) a presidente Delcy Rodríguez.

“Lamentavelmente, já temos 589 pessoas falecidas”, disse Rodríguez durante uma reunião com comandantes militares e representantes civis venezuelanos, exibida pela televisão estatal.

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O balanço oficial anterior era de 235 mortos.

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