Tragédia
Número de mortos em terremotos na Venezuela sobe para 589
Balanço oficial anterior era de 235 mortos
O número de mortes provocadas pelos dois terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira subiu para 589, informou nesta sexta-feira (26) a presidente Delcy Rodríguez.
“Lamentavelmente, já temos 589 pessoas falecidas”, disse Rodríguez durante uma reunião com comandantes militares e representantes civis venezuelanos, exibida pela televisão estatal.
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O balanço oficial anterior era de 235 mortos.