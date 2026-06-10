Qua, 10 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta10/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Tragédia

Número de mortos em terremotos nas Filipinas sobe para 46

Tremor de segunda-feira (8) sacudiu a costa da ilha de Mindanao, derrubou prédios, provocou perfurações de terra e acionou alerta de tsunami em uma ampla região

Reportar Erro
Número de mortes por terremoto nas Filipinas sobe para 46Número de mortes por terremoto nas Filipinas sobe para 46 - Foto: Ted Aljibe / AFP

O número de mortes provocadas pelo terremoto de 7,8 graus de magnitude que atingiu o sul das Filipinas subiu para 46, depois que as equipes de emergência recuperaram nesta quarta-feira (10) um corpo entre os escombros de um supermercado.

O tremor de segunda-feira sacudiu a costa da ilha de Mindanao, derrubou prédios, provocou perfurações de terra e acionou alerta de tsunami em uma ampla região.

Leia também

• Jovens preparam carta para encontro internacional da ONU sobre água

• Astronautas são retirados de estação para reparos programados

• Nos EUA, Pedro Campos defende cooperação internacional contra o crime organizado no Brasil

A agência nacional de desastres atualizou o balanço de 41 para 46 mortos, enquanto o número de desaparecidos aumentou significativamente de quatro para 17.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter