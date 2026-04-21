Conflito

Número de mortos na guerra Israel-Hezbollah no Líbano sobe para 2.454

A informação foi divulgada nesta terça-feira (21)

Em 18 de abril de 2026, moradores deslocados passam de carro por prédios destruídos enquanto retornam à cidade de Nabatieh, no sul do Líbano.Em 18 de abril de 2026, moradores deslocados passam de carro por prédios destruídos enquanto retornam à cidade de Nabatieh, no sul do Líbano. - Foto: Fadel Itani / AFP

O Líbano informou nesta terça-feira (21) que o balanço de seis semanas de guerra entre Israel e Hezbollah aumentou para 2.454 mortos, em meio a uma frágil trégua de 10 dias que começou na semana passada.

A unidade de gestão de catástrofes também informou em um comunicado que 7.658 pessoas ficaram feridas no conflito, que começou em 2 de março, quando o movimento libanês pró-Irã Hezbollah atacou Israel em apoio a Teerã, poucos dias após o início da guerra no Oriente Médio.

Leia também

• Delegados de Líbano e Israel se reunirão em Washington na 5ª feira

• Israel está replicando "linha amarela" de Gaza no sul do Líbano?

• Líbano e Israel se reúnem nesta quinta-feira em Washington para uma segunda rodada de negociações

As autoridades e as equipes de resgate encontraram cadáveres sob os escombros dos prédios nas áreas que sofreram intensos bombardeios israelenses.

