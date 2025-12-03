Qua, 03 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta03/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
balanço

Número de mortos nas inundações na Indonésia supera 800

Quase 570.000 habitantes foram obrigados a abandonar suas casas em três províncias da ilha

Reportar Erro
quase 570.000 habitantes foram obrigados a abandonar suas casas em três províncias da ilhaquase 570.000 habitantes foram obrigados a abandonar suas casas em três províncias da ilha - Foto: R.Satish Babu / AFP

O balanço de mortos nas inundações que afetaram a ilha indonésia de Sumatra nos últimos dias superou 800, informou nesta quarta-feira (3) a agência nacional de gestão de desastres.

A tragédia deixou 804 mortos e mais de 650 desaparecidos no país. O balanço anterior registrava 755 mortes.

Além disso, quase 570.000 habitantes foram obrigados a abandonar suas casas em três províncias da ilha.

Leia também

• Número de mortos de incêndio em Hong Kong sobe para 159 após inspeção de todas as torres

• Naufrágio deixa mortos e desaparecidos na Amazônia peruana

• Inundações deixam mais de 1.200 mortos na Ásia

Mais de 1.300 pessoas morreram nas inundações ocorridas desde a semana passada na Indonésia, Tailândia, Malásia e Sri Lanka, provocadas pela intensa temporada de monções e por dois ciclones tropicais.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter