balanço Número de mortos nas inundações na Indonésia supera 800 Quase 570.000 habitantes foram obrigados a abandonar suas casas em três províncias da ilha

O balanço de mortos nas inundações que afetaram a ilha indonésia de Sumatra nos últimos dias superou 800, informou nesta quarta-feira (3) a agência nacional de gestão de desastres.

A tragédia deixou 804 mortos e mais de 650 desaparecidos no país. O balanço anterior registrava 755 mortes.

Além disso, quase 570.000 habitantes foram obrigados a abandonar suas casas em três províncias da ilha.

Mais de 1.300 pessoas morreram nas inundações ocorridas desde a semana passada na Indonésia, Tailândia, Malásia e Sri Lanka, provocadas pela intensa temporada de monções e por dois ciclones tropicais.

