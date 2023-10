Número de mortos no conflito entre Israel e grupo Hamas chega a 3.850 neste domingo (15)

O número de mortos na guerra entre Israel e o grupo Hamas aumentou neste domingo (15). Segundo o boletim informativo do Ministério da Saúde palestino, 2.450 pessoas morreram na área de Gaza por conta de bombardeios israelenses. Em Israel, a Embaixada informou que 1.400 pessoas perderam a vida desde o início do confronto.

Segundo o Ministério de Saúde da Pelestina, pelo menos 9.042 pessoas também ficaram feridas nos bombardeios de represália ao ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro. Um relatório anterior informou sobre mais de 700 crianças mortas em Gaza desde essa data.

O comunicado de vítimas fatais em Israel foi feito pelo gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

"Mais de 1.400 pessoas foram mortas, mais de 120 israelenses foram sequestrados pelos terroristas do Hamas", disse Tal Heinrich, porta-voz de Netanyahu, durante entrevista coletiva. O balanço anterior era de mais de 1.300 mortos nesse ataque sem precedentes que desencadeou uma nova guerra entre Israel e o Hamas.