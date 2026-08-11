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Colômbia Número de mortos pelo terremoto registrado no noroeste da Colômbia sobe para mais de 180 Tremor de magnitude 7,4 atingiu o país na segunda-feira (10) e deixou mais de 1,2 mil feridos, segundo balanço parcial

O terremoto de magnitude 7,4 na escala de Richter registrado nesta segunda-feira (10), no município de San José del Palmar, no noroeste da Colômbia, deixou, até o momento, 181 mortos e 1.246 feridos, de acordo com o balanço parcial divulgado pela Associação Colombiana de Capitais (Asocapitales).

Os números publicados pela Asocapitales são um desdobramento por capitais do país, portanto, o número de vítimas provavelmente é maior, já que não inclui aquelas que possam ter sido registradas em vilas e localidades afetadas por este tremor, que mantém em alerta vermelho as cidades de Pereira, Cali, Quibdó, Manizales e Armênia.

Nesse sentido, o último relatório precisou que 97% das vítimas fatais registradas ocorreram nas capitais. Cali e Pereira são as capitais departamentais mais afetadas, com 95 e 72 mortos, respectivamente. Quibdó, com nove, e Manizales, com cinco, completam o registro.

Pereira, capital do departamento de Risaralda, faz fronteira com San José del Palmar, no Chocó, onde ocorreu o epicentro do terremoto nesta segunda-feira, por volta das 7h34, horário local, a uma profundidade de 103 quilômetros.

Algumas autoridades locais decretaram toque de recolher após a ocorrência dos primeiros incidentes, entre eles saques, e também com o objetivo de facilitar o trabalho das equipes de resgate e emergência. Da mesma forma, a segurança nas ruas foi reforçada com a presença do Exército.

Está previsto que o presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, dedique os próximos dias a visitar as áreas afetadas, tendo já passado por Quibdó, capital de Chocó, local onde foi registrado o epicentro do que já é considerado o pior terremoto a atingir a Colômbia nos últimos dez anos.

A partir dessa primeira parada, o presidente colombiano anunciou a entrega dos primeiros auxílios financeiros a mais de 1.400 famílias afetadas para a reconstrução de suas casas, bem como o transporte dos feridos para centros médicos em Medellín.

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