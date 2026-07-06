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Terremoto Número de mortos pelos terremotos na Venezuela chega a 3.535 No novo boletim, as autoridades informaram que o número de feridos permaneceu em 16.740

O número de pessoas mortas pelo duplo terremoto que atingiu a Venezuela em 24 de junho subiu, nesta segunda-feira (6), para 3.535, segundo um comunicado divulgado pelo governo venezuelano.

No novo boletim, as autoridades informaram que o número de feridos permaneceu em 16.740. O balanço anterior de mortes, divulgado no domingo, era de 3.342.

As autoridades evitam falar em desaparecidos, mas as Nações Unidas estimam que esse número possa chegar a 50 mil, embora algumas projeções apontem para algo próximo de 10 mil.

Em La Guaira, estado vizinho a Caracas e o mais afetado pelos tremores, seguem as buscas por corpos com a esperança de dar às vítimas um enterro digno.

No domingo, as autoridades começaram a sepultar mortos não identificados.

Mais de 150 vítimas sem identificação foram enterradas no cemitério La Esperanza, no município de Catia La Mar, constataram jornalistas da AFP.

As fileiras de túmulos se espalham em uma área de terra seca em uma parte afastada do cemitério.

Os retângulos são delimitados por pedras brancas. Em cada túmulo há um pequeno buquê de flores aos pés de uma cruz branca, com uma placa com a inscrição "Identificação especial" e a data do falecimento, 24 de junho de 2026.

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