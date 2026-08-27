TRAGÉDIA NO NEPAL
Número de mortos por avalanche de lama no Nepal sobe para 273
Devastadora avalanche abalou a fronteira
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A devastadora avalanche de lama de quarta-feira no norte do Nepal, na fronteira com o Tibete chinês, matou pelo menos 270 pessoas, informou a polícia nepalesa nesta quinta-feira ao divulgar um balanço atualizado.
A imprensa estatal da China informou três mortos em seu território, elevando o total provisório para 273.
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