Número de mortos por enchentes nas Filipinas sobe a 51

O número de mortes pelas recentes enchentes e deslizamentos de terra nas Filipinas subiu para 51 nesta segunda-feira (2), informaram as autoridades locais.

Este balanço pode aumentar já que os socorristas continuam as buscas para encontrar 19 pessoas que permanecem desaparecidas, segundo a agência nacional de desastres.

As recentes chuvas nas Filipinas causaram inundações e deslizamentos de terra no centro e no sul do arquipélago.

Mais de 270 mil pessoas tiveram que buscar um abrigo de emergência depois que fortes chuvas inundaram cidades e deixaram mais de 4.500 casas destruídas ou danificadas.

As tempestades arrasaram também mais de 7.0000 hectares de plantações.

A província mais afetada foi a de Misamis Ocidental, no sul da ilha de Mindanao, onde 19 pessoas morreram afogadas ou em deslizamentos de terra.

As Filipinas, com 110 milhões de habitantes, são um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas, que, segundo os cientistas, provocam tempestades mais intensas devido ao aumento das temperaturas.

