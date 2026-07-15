Número de mortos por terremotos na Venezuela passa de 4.800
Os terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5 foram registrados em 24 de junho
O balanço de mortos no duplo terremoto que sacudiu a Venezuela subiu para mais de 4.800, informou o governo nesta quarta-feira (15), enquanto um grande número de famílias vive em condições precárias em acampamentos após perderem suas casas.
Os terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, registrados em 24 de junho, provocaram até agora a morte de 4.829 pessoas, segundo o boletim diário publicado pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, em sua conta no Telegram.
Em La Guaira, estado vizinho a Caracas e o mais atingido pelo desastre, socorristas e famílias seguem cavando para tentar encontrar corpos de pessoas falecidas que estão sob os escombros dos edifícios que colapsaram.
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Pelo menos 20.857 pessoas lotam acampamentos que, em muitos casos, carecem de água e banheiros portáteis suficientes. Médicos mobilizados em hospitais de campanha na região tentam impedir a propagação de doenças respiratórias e intestinais.
O número de feridos permanece em 16.740, segundo o informe. Rodríguez disse, no fim de semana, que a maioria dos feridos teve alta.
As autoridades evitam falar em desaparecidos, mas segundo a ONU, este número pode chegar a 50.000. O duplo terremoto foi considerado um dos piores já registrados na América Latina.
A tragédia afetou mais de 800 prédios, dos quais 190 colapsaram.