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Tragédia Número de mortos por terremotos na Venezuela passa de 4.800 Os terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5 foram registrados em 24 de junho

O balanço de mortos no duplo terremoto que sacudiu a Venezuela subiu para mais de 4.800, informou o governo nesta quarta-feira (15), enquanto um grande número de famílias vive em condições precárias em acampamentos após perderem suas casas.

Os terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, registrados em 24 de junho, provocaram até agora a morte de 4.829 pessoas, segundo o boletim diário publicado pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, em sua conta no Telegram.

Em La Guaira, estado vizinho a Caracas e o mais atingido pelo desastre, socorristas e famílias seguem cavando para tentar encontrar corpos de pessoas falecidas que estão sob os escombros dos edifícios que colapsaram.

Pelo menos 20.857 pessoas lotam acampamentos que, em muitos casos, carecem de água e banheiros portáteis suficientes. Médicos mobilizados em hospitais de campanha na região tentam impedir a propagação de doenças respiratórias e intestinais.

O número de feridos permanece em 16.740, segundo o informe. Rodríguez disse, no fim de semana, que a maioria dos feridos teve alta.

As autoridades evitam falar em desaparecidos, mas segundo a ONU, este número pode chegar a 50.000. O duplo terremoto foi considerado um dos piores já registrados na América Latina.

A tragédia afetou mais de 800 prédios, dos quais 190 colapsaram.

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