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VENEZUELA Número de mortos por terremotos na Venezuela sobe para 5.119; feridos chegam a 16.740 Em muitas ruas há maquinário pesado, necessário para remover as lajes de concreto e metal que dificultam as buscas nos 190 edifícios que ruíram

O duplo terremoto que sacudiu o norte da Venezuela em 24 de junho deixou 5.119 mortos confirmados, segundo o balanço oficial divulgado neste sábado (18) pelas autoridades.

O boletim somou 50 novos óbitos nas últimas 24 horas. Há 24 dias, os sismos consecutivos de magnitude 7,2 e 7,5 causaram destruição especialmente em La Guaira, estado litorâneo localizado a apenas 40 minutos de Caracas.

O número de feridos permanece inalterado em 16.740, de acordo com a informação publicada no Telegram pelo presidente do Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez.

Em La Guaira, continuam os trabalhos de recuperação de corpos entre os escombros de dezenas de prédios que desabaram. Os familiares mantêm a esperança de dar uma sepultura digna às vítimas dos tremores.

Em muitas ruas há maquinário pesado, necessário para remover as lajes de concreto e metal que dificultam as buscas nos 190 edifícios que ruíram, segundo dados oficiais. Outras 856 estruturas também sofreram danos.

Número de mortos em duplo terremoto na Venezuela ultrapassa 5 mil. | Foto: Juan Barreto/AFP

Cerca de 17.907 pessoas ficaram sem moradia e mais de 21.470 estão nos 107 acampamentos provisórios montados pelo governo enquanto se busca uma solução para a crise habitacional. Centenas de famílias vivem agora em barracas em condições de superlotação.

As autoridades evitam falar sobre o número de desaparecidos, mas a ONU projetou, desde o primeiro dia após os terremotoa, cerca de 50.000.

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