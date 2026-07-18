Número de mortos por terremotos na Venezuela sobe para 5.119; feridos chegam a 16.740
Em muitas ruas há maquinário pesado, necessário para remover as lajes de concreto e metal que dificultam as buscas nos 190 edifícios que ruíram
O duplo terremoto que sacudiu o norte da Venezuela em 24 de junho deixou 5.119 mortos confirmados, segundo o balanço oficial divulgado neste sábado (18) pelas autoridades.
O boletim somou 50 novos óbitos nas últimas 24 horas. Há 24 dias, os sismos consecutivos de magnitude 7,2 e 7,5 causaram destruição especialmente em La Guaira, estado litorâneo localizado a apenas 40 minutos de Caracas.
O número de feridos permanece inalterado em 16.740, de acordo com a informação publicada no Telegram pelo presidente do Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez.
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Em La Guaira, continuam os trabalhos de recuperação de corpos entre os escombros de dezenas de prédios que desabaram. Os familiares mantêm a esperança de dar uma sepultura digna às vítimas dos tremores.
Em muitas ruas há maquinário pesado, necessário para remover as lajes de concreto e metal que dificultam as buscas nos 190 edifícios que ruíram, segundo dados oficiais. Outras 856 estruturas também sofreram danos.
Cerca de 17.907 pessoas ficaram sem moradia e mais de 21.470 estão nos 107 acampamentos provisórios montados pelo governo enquanto se busca uma solução para a crise habitacional. Centenas de famílias vivem agora em barracas em condições de superlotação.
As autoridades evitam falar sobre o número de desaparecidos, mas a ONU projetou, desde o primeiro dia após os terremotoa, cerca de 50.000.