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VENEZUELA Sobe para 2.954 o número de mortos em terremotos na Venezuela As equipes de resgate seguem trabalhando nas áreas afetadas com apoio de especialistas de mais de 30 países

Pelo menos 2.954 pessoas morreram e 16.592 ficaram feridas nos potentes terremotos que sacudiram a Venezuela em 24 de junho, segundo o balanço mais recente, divulgado pelo governo neste sábado (4).

Mais de 16.000 pessoas perderam suas casas e 856 prédios foram afetados, segundo os dados do ministério das Comunicações, após o duplo terremoto com magnitudes 7,2 e 7,5, que devastou majoritariamente o estado de La Guaira, no norte do país.

As buscas por sobreviventes entraram no 11º dia. De acordo com o governo, 6.462 pessoas já foram resgatadas desde o início da operação.

As equipes de resgate seguem trabalhando nas áreas afetadas com apoio de especialistas de mais de 30 países, incluindo o Brasil. Segundo o governo venezuelano, 3.281 socorristas internacionais participam das operações.

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