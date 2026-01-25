Dom, 25 de Janeiro

Número de presos políticos soltos neste domingo na Venezuela sobe para 104, segundo ONG

O governo interino de Delcy Rodríguez prometeu um "número significativo" de libertações na Venezuela após a captura de Maduro em 3 de janeiro

Delcy Rodriguez, presidente interina da VenezuelaDelcy Rodriguez, presidente interina da Venezuela - Foto: Juan Barreto / AFP

Mais de 100 presos políticos saíram da prisão em um dia na Venezuela, onde se desenvolveu um lento processo de libertações sob pressão dos Estados Unidos após a queda de Nicolás Maduro, informou neste domingo (25) a ONG Foro Penal.

"No Foro Penal, verificamos 104 libertações de presos políticos na Venezuela hoje. Continuamos verificando outras libertações", escreveu na rede social X a ONG, que mais cedo havia informado a saída da prisão de pelo menos 80 detidos por motivos políticos.

O governo interino de Delcy Rodríguez prometeu um “número significativo” de libertações na Venezuela após a captura de Maduro em 3 de janeiro, em uma operação militar dos Estados Unidos, que afirmou estar no comando desse país petrolífero.

