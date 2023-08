Número de soldados mortos e feridos na guerra na Ucrânia é de 500 mil, estimam autoridades dos EUA

A- A+

O total de soldados ucranianos e russos mortos ou feridos desde o início da guerra na Ucrânia, há 18 meses, deve estar perto de 500 mil, disseram autoridades dos EUA, uma estimativa impressionante dos resultados da invasão russa em 22 de fevereiro de 2022.

Apesar de fazerem a ressalva de que os dados sobre as baixas no conflito são difíceis de obter por se acreditar que Moscou rotineiramente subestime seus mortos e feridos, e porque Kiev não revela seus números oficiais, as autoridades disseram que a matança intensificou neste ano no Leste da Ucrânia e continuou crescendo de forma estável enquanto se arrasta a contraofensiva ucraniana de quase três meses.

As baixas militares russas, disseram, aproximam-se de 300 mil. Os números incluem 120 mil mortes e 180 mil feridos. Do lado ucraniano, a estimativa aponta 70 mil mortos e entre 100 mil e 120 mil feridos. Mas os russos superam os ucranianos em presença no campo de batalha com uma diferença de quase três para um. Além disso, a Rússia tem uma população maior para reabastecer seus contingentes.

A Ucrânia tem cerca de 500 mil soldados, incluindo em serviço ativo, reserva e paramilitares, de acordo com analistas. Em contraste, a Rússia tem quase o triplo: 1,3 milhão de tropas em seviço ativo, reserva e paramilitares — sendo a maioria deste último do Grupo Wagner.

