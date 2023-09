Número mortos do terremoto no Marrocos sobe para 2.012 pessoas

O terremoto no Marrocos deixou 2.012 mortos e 2.059 feridos, dos quais 1.404 estão em estado muito grave, segundo um novo relatório publicado neste sábado (9) à noite pelo Ministério do Interior.

Um total de 1.293 pessoas morreram na província de Al Haouz e 452 na província de Tarudant, ambas localizadas ao sul de Marrakech, informou o ministério em comunicado.



CICLONE EXTRATROPICAL Governo Federal vai disponibilizar R$ 56 milhões para vítimas de ciclone no Sul