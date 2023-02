Números de casamentos e divórcios aumentaram em Peranambuco de 2020 para 2021

A- A+

Pernambuco registrou 44.101 mil casamentos civis em 2021, o que representa um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou os resultados da pesquisa Estatísticas de Registro Civil 2021 nesta quinta-feira (16).

Os números do levantamento apontam uma recuperação na taxa de uniões registradas em cartório, que havia apresentado queda durante o primeiro ano da pandemia de Covid-19. O aumento no Estado superou a média nacional (23,2%) e a média nordestina (27,8%).

No caso específico dos casamentos homoafetivos, o crescimento foi de 50%. O número de uniões passou de 238 em 2020 para 359 em 2021. Foram realizados 244 casamentos entre mulheres, em 47 municípios pernambucanos, e 115 entre homens, em 23 cidades do Estado.



De um forma geral, a idade média de casamento foi de 31,5 anos para os homens e 29,2 anos para as mulheres. O mês com a maior quantidade de matrimônios foi dezembro (5.981 mil), enquanto junho registrou o menor número (2.951 mil).

Separações

Também houve aumento nos índices de divórcios. Em 2021, foram contabilizadas 14.459 dissoluções de união, um crescimento de 15,2% em relação ao ano anterior, quando foram autorizadas 12.544 separações.

Para quem decidiu se divorciar em 2021, o tempo médio de duração do casamento foi de 13,3 anos. Já a idade média dos cônjuges ao se separar foi de 42,8 anos para os homens e 39,8 anos para as mulheres.



Entre as separações de casais com filhos menores em Pernambuco, 25,7% optaram pela guarda compartilhada em 2021, contra 22,7% no ano anterior. Essa porcentagem, no entanto, é inferior à média nacional, que é de 34,5%.



Nascimentos e mortes

O número de crianças nascidas em 2021 e registradas em cartório no mesmo ano foi de 123.572. Pernambuco, sozinho, foi responsável por 4,7% de todos os nascimentos brasileiros registrados no ano.

Já o número de pessoas que morreram em 2021 em Pernambuco foi de 79.114, 5,8% mais do que em 2020. Esse foi o maior número de toda a série histórica, iniciada em 2000.

Um total de 70.185 dos óbitos (88,7%) foram naturais, o que inclui mortes decorrentes de doenças, como a Covid-19, e 4.875 (5,5%) foram não naturais, como homicídios, suicídios, acidentes de trânsito e afogamentos. Além destes, 2.929 (3,9%) foram de natureza ignorada.

