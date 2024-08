A- A+

política 'Nunca consegui compreender por que Haddad não foi reeleito', diz Lula As declarações foram feitas no segundo comício do candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que nunca conseguiu entender por que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não foi reeleito prefeito de São Paulo em 2016, quando fez chapa com Gabriel Chalita. Eles foram derrotados por João Doria.

As declarações foram feitas no segundo comício do candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, de que participou neste sábado, 24, e no qual reiterou apoio ao candidato.

"Eu nunca consegui compreender por que que o Haddad não foi reeleito como prefeito de São Paulo, porque ele e o Chalita representavam aquilo de mais qualidade que São Paulo poderia ter naquele momento histórico. Entretanto, o povo conseguiu acreditar numa mentira daquele que foi o prefeito mais fracassado da história de São Paulo, que depois foi eleito o governador fracassado, e que não conseguiu fazer uma única coisa que prometeu", disse.

Lula também alfinetou o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que, em 2022, "outra vez houve um equívoco do povo brasileiro". "O povo brasileiro deixar de votar num companheiro como o Haddad para votar no Bolsonaro como presidente foi um retrocesso na história desse país, que a gente não pode permitir que se repita A eleição é de quatro em quatro anos e a gente tem que aperfeiçoar", disse.

