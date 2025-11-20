A- A+

Superação Nunca é Tarde para Recomeçar: livro de ex-presidiário preso injustamente é lançado no Recife A obra narra a trajetória do egresso do sistema prisional, escritor e fundador do Instituto Fênix em Pernambuco, que passou mais de nove anos preso por um crime que não cometeu

Nesta quinta-feira (20), Dia da Consciência Negra, a Livraria Jaqueira, no bairro do Recife, recebe, a partir das 18h30, o lançamento do livro “Nunca é Tarde para Recomeçar – Volume I”, de Cícero Alves.



A obra narra a trajetória do egresso do sistema prisional, escritor e fundador do Instituto Fênix em Pernambuco, que passou mais de nove anos preso por um crime que não cometeu.

No livro, o autor conta como, dentro do cárcere, onde passou 9 anos, 4 meses e 28 dias, transformou a dor em propósito. Cícero se tornou o primeiro reeducando do Brasil a iniciar e concluir uma graduação em Administração em regime fechado, além de conquistar especializações e atuar em projetos de educação e ressocialização. É catedrático da Academia Brasileira de Escritores do Cárcere (ABLC), ocupando a cadeira nº 20 - Cesare Beccaria. Uma história de superação e justiça social.

Hoje, à frente do Instituto Fênix, Cícero dedica sua vida à reinserção social de pessoas egressas do sistema prisional, à geração de emprego e renda e à construção de novas oportunidades para quem deseja recomeçar. Entre as iniciativas mais recentes está o primeiro restaurante e padaria social do Brasil formado 100% por ex-presos, que será inaugurado no Recife.

O lançamento do livro ocorre em uma data simbólica: o Dia da Consciência Negra, momento de reflexão sobre racismo estrutural, desigualdade, encarceramento em massa e a urgência de políticas de inclusão. A história de Cícero dialoga diretamente com esses temas, mostrando como a educação, a acolhida e a oportunidade podem romper ciclos de violência e exclusão.

Todo o valor arrecadado com as vendas dos livros será integralmente revertido para às ações do Instituto Fênix em Pernambuco.





