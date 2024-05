A- A+

ÁSIA Nuvens de gás, raios e detritos: vídeos mostram erupção de vulcão do Monte Ruang, na Indonésia Centenas de pessoas precisaram deixar suas casas, segundo as autoridades locais

Um vídeo divulgado pelas autoridades da Indonésia, nesta terça-feira (1º), mostra o vulcão do Monte Ruang em erupção, expelindo detritos em meio a nuvens de gás e raios. Escolas e aeroportos foram fechados, enquanto centenas de pessoas precisaram deixar suas casas. A erupção de terça-feira foi a segunda em duas semanas.

As autoridades locais pediram que as pessoas fiquem ao menos 6,4 quilômetros de distância da cratera do vulcão. Veja abaixo o vídeo da erupção:

Monte Ruang na Indonésia entra em erupção. pic.twitter.com/J25TnmRL1F — Manoel Rodrigues (@ManoelR97) May 1, 2024

O vulcão fica localizado na ilha de Ruang. A agência da Indonésia especializada em lidar com desastres alertou moradores da ilha vizinha de Tagulandang quanto ao risco de sofrerem com os efeitos de nuvens vulcânicas superaquecidas. Há ainda a chance de um tsunami, caso a montanha entre em colapso e caia no mar.

Cerca de 11 e 12 mil pessoas residem na área de 6,4 quilômetros ao redor do vulcão classificada como perigosa, segundo a emissora americana CBS. As autoridades locais anunciaram que irão transportar esses moradores para abrigos do governo.

Ruang, localizado na província de Sulawesi do Norte, entrou em erupção na terça-feira à 1h15 (hora local) e depois mais duas vezes durante a manhã, liberando uma coluna de cinzas com mais de cinco quilômetros de altura.

As últimas erupções do Monte Ruang também levaram as autoridades a fechar novamente o Aeroporto Internacional Sam Ratulangi, na capital da província de Manado, a mais de 100km de distância, de acordo com um comunicado do controlador de tráfego aéreo AirNav Indonesia.

A Indonésia, um extenso arquipélago no Sudeste Asiático, está localizada no chamado “Anel de Fogo” do Pacífico, razão pela qual regista frequentemente atividade sísmica e vulcânica.

