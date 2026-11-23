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A empresa americana Nvidia anunciou nesta segunda-feira (23) o retorno de Jensen Huang como CEO do grupo, poucos dias após sua renúncia em meio a um escândalo de adultério, suposta espionagem e contrabando para a China dos chips mais avançados da empresa.

O conselho de administração da Nvidia votou por unanimidade para devolver a Huang os cargos de presidente do conselho, chefe-executivo e membro do conselho, com efeito imediato, após uma série de reuniões que deixaram os conselheiros satisfeitos com sua “franqueza e capacidade de liderança”, indicou a empresa em comunicado.

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