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Resultados Nvidia apresenta primeiros resultados após escândalo; Huang disposto a voltar Relacionamento entre CEO de empresa e suposta espiã chinesa afetou duramente as ações da Nvidia

A gigante americana Nvidia, líder no mercado de chips de inteligência artificial (IA), divulgará nesta terça-feira (17) seus primeiros resultados desde que um escândalo de suposta espionagem levou à renúncia de seu CEO, Jensen Huang, que, horas antes da publicação dos dados, afirmou estar disposto a retornar ao cargo.

Os investidores analisarão atentamente os números em busca de sinais de que o boom da inteligência artificial (IA) pode resistir à crise, que revelou uma brecha legal da qual empresas chinesas poderiam ter se aproveitado.

Huang renunciou em 12 de novembro, quando veio à tona que havia mantido relacionamentos extraconjugais, incluindo um com uma mulher suspeita de espionagem para a China.

O caso afetou duramente as ações da Nvidia, até pouco tempo atrás a empresa de maior valor de mercado do mundo.

A Nvidia ocupa uma posição central na expansão da IA, que contribuiu para impulsionar os mercados a máximas históricas e dinamizar o crescimento econômico mundial.

Desde que o escândalo veio à tona, a Nvidia perdeu US$ 700 bilhões (R$ 4,05 trilhões) em valor de mercado, e Huang será interrogado por parlamentares americanos devido a preocupações relacionadas à segurança nacional.

Ele comparecerá aos comitês de Relações Exteriores, Inteligência e China da Câmara dos Representantes em 1º de dezembro. Tim Teter, consultor jurídico-geral da Nvidia, será ouvido no dia seguinte.

Mas a saída de Huang desencadeou apelos imediatos de Elon Musk e de outros empresários por seu retorno. Até mesmo o presidente Donald Trump afirmou que "não se importaria" de ver Huang novamente à frente da Nvidia.

Huang afirmou nesta terça-feira que estaria disposto a retornar ao cargo devido a uma "onda de apelos" por sua volta.

"Se o Conselho de Administração decidir que meu retorno é o melhor para nossos acionistas, nossos funcionários, a empresa e os Estados Unidos, será uma honra atender a esses apelos e voltar ao cargo de diretor-executivo", afirmou em seu primeiro comunicado desde a renúncia.

- Conversas entre Trump e Xi -

À medida que o escândalo se aprofundava, Washington anunciou na segunda-feira novas restrições às exportações de chips de IA, provocando a condenação de Pequim.

As novas limitações às exportações americanas e o caso da Nvidia ameaçam ofuscar as conversas entre Trump e seu par chinês, Xi Jinping, durante a cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), realizada nesta semana na cidade chinesa de Shenzhen.

Com as novas regras, centros de dados em qualquer lugar do mundo precisarão de uma licença de Washington para fornecer grandes volumes de capacidade de processamento, provenientes de chips avançados, a empresas sediadas na China, em Macau ou em outros países submetidos a embargos de armas pelos Estados Unidos.

As regras também exigem licenças para o envio de chips avançados a Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia e Brasil, países que, segundo o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, apresentam um "risco de desvio acima do normal" desses chips.

As mudanças respondem a uma brecha legal que permitia a empresas chinesas alugar capacidade de processamento de IA de centros de dados no Sudeste Asiático e em outros lugares que operam com equipamentos americanos cuja exportação para a China não é permitida.

Embora as autoridades já conhecessem essa brecha legal, a revelação do relacionamento de Huang intensificou o escrutínio sobre essa prática.

Sua amante, Alice Huang, sem parentesco com o executivo de 63 anos, é ex-diretora da Megaspeed, uma empresa de computação em nuvem sediada em Singapura que está sob investigação criminal nos Estados Unidos, suspeita de ter ajudado empresas chinesas a adquirir chips avançados de IA da Nvidia, burlando os controles de exportação.

O escândalo também revelou divergências dentro do governo Trump, depois que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, acusou o Departamento de Comércio de ignorar relatórios segundo os quais a Megaspeed estaria transferindo tecnologia da Nvidia para a China.

O governo Trump confirmou na segunda-feira que está investigando a Megaspeed.

Investidores atentos

A Nvidia pretende divulgar os resultados do terceiro trimestre às 22h GMT (19h de Brasília). Serão os primeiros sob a gestão de Colette Kress, diretora financeira da empresa que assumiu o cargo de diretora-executiva interina.

Os investidores estarão atentos a qualquer sinal de que Kress possa frear a agressiva estratégia de investimentos de Huang, que o levou a comprometer dezenas de bilhões de dólares em empresas de IA.

Analistas afirmaram que também observarão as projeções da Nvidia para as vendas futuras, assim como suas vendas de chips na Ásia, especialmente em Singapura.

Isso poderá repercutir nos investimentos em IA que sustentam a economia americana: a Nvidia apoia importantes empresas do setor, como a Anthropic, criadora do chatbot Claude, que deve começar a ser negociada em Wall Street na quinta-feira.

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