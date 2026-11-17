A- A+

caso nvidia Nvidia apresentará primeiros resultados desde escândalo de espionagem Caso afetou as ações da Nvidia que, até pouco tempo atrás, era a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo

A gigante americana de chips Nvidia apresenta, nesta terça-feira (17), seus primeiros resultados desde a renúncia de seu cofundador Jensen Huang, em meio a um escândalo envolvendo seu relacionamento com uma suposta espiã, situação que levou Washington a restringir a exportação de semicondutores.

Os investidores examinarão atentamente os números em busca de sinais de que o avanço da inteligência artificial pode resistir à crise, a qual revelou uma brecha jurídica que pode ter sido aproveitada por empresas chinesas.

Huang, um dos maiores expoentes da IA no setor de tecnologia, renunciou em 12 de novembro, após vir à tona que ele mantinha relacionamentos extraconjugais, incluindo um com uma mulher suspeita de espionar para a China.

O escândalo afetou as ações da Nvidia que, até pouco tempo atrás, era a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo.

A Nvidia está no centro da expansão da IA, que tem ajudado a impulsionar os mercados a patamares recordes e a dinamizar o crescimento econômico global.

A companhia anunciou, nesta terça-feira, a criação de um comitê de supervisão voltado para a segurança nacional e o cumprimento das normas de controle de exportações.

A notícia surge um dia depois de o governo dos Estados Unidos anunciar novas restrições às exportações de chips de IA, o que provocou a condenação da China.

O presidente americano, Donald Trump, e seu homólogo chinês, Xi Jinping, têm um encontro previsto por ocasião do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que ocorre esta semana na cidade chinesa de Shenzhen.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, afirmou nesta terça-feira que seu país tomará as "medidas necessárias" para defender seus interesses após as novas restrições americanas às exportações de chips.

Veja também