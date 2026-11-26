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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Nvidia interrompe envio de servidores de IA a quatro países do sudeste asiático Alegando preocupações de segurança nacional, o governo dos Estados Unidos restringe desde 2022 a exportação para a China, grande rival tecnológica

O grupo de tecnologia americano Nvidia proibiu o envio de servidores que contêm seus chips de inteligência artificial para quatro países do sudeste asiático, informou o jornal Financial Times.

A informação foi publicada depois que Washington endureceu os controles de exportação dos componentes sensíveis em consequência do escândalo de espionagem que abalou a Nvidia, obrigando seu CEO Jensen Huang a renunciar, antes de ser reconduzido ao cargo nesta semana devido a pressões do presidente Donald Trump.

Alegando preocupações de segurança nacional, o governo dos Estados Unidos restringe desde 2022 a exportação para a China, grande rival tecnológica, dos chips avançados da Nvidia, líder no setor e cujos produtos são usados para treinar e executar ferramentas de IA.

Na semana passada, Washington adotou medidas para fechar uma brecha nos controles, com o objetivo de reprimir o contrabando de chips, mas também o amplo mercado obscuro de empresas chinesas que alugam capacidade de computação em centros de dados localizados em terceiros países, frequentemente no sudeste asiático.

O Financial Times informou que a Nvidia ordenou a seus parceiros fabricantes que parem de enviar servidores a compradores na Malásia, Singapura, Tailândia e Indonésia.

O jornal britânico afirmou que não está claro se a suspensão é temporária.

O FT menciona os grupos americanos Dell e Supermicro, que integram os chips de IA da Nvidia em servidores para centros de dados, como dois dos parceiros afetados.

Um executivo de um provedor de serviços em nuvem declarou ao jornal que as novas normas de Washington provocaram um "caos absoluto" na região durante o período de 90 dias para solicitar uma licença agora exigida.

A AFP entrou em contato com Nvidia, Dell e ByteDance, entre outras empresas, para obter seus comentários.

O escândalo da Nvidia explodiu após a revelação de um romance de Huang com Alice Huang, uma ex-executiva da Megaspeed, uma empresa com sede em Singapura que está sendo investigada pela suposta transferência de chips da Nvidia para a China em violação às normas americanas.

Alice Huang, sem parentesco com Jensen, também estaria sob suspeita por parte de alguns funcionários do governo americano de espionar para Pequim.

Os enormes investimentos de empresas de tecnologia americanas e chinesas impulsionaram um boom na construção de centros de dados no sudeste asiático, especialmente nos países ao redor da hiperconectada Singapura.

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