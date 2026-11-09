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INVESTIGAÇÃO Nvidia investiga suposta espionagem da China contra seu CEO, Jensen Huang A Nvidia é líder mundial na produção de chips com os quais são treinados e executados os modelos de inteligência artificial (IA)

A gigante americana de microprocessadores Nvidia anunciou a abertura de uma investigação independente sobre uma suposta operação chinesa de espionagem contra o cofundador e CEO da empresa, Jensen Huang.

A Nvidia é líder mundial na produção de chips com os quais são treinados e executados os modelos de inteligência artificial (IA) e é uma das empresas com maior valor de mercado do mundo.

No fim do mês passado, o jornal The New York Times noticiou que funcionários de inteligência dos Estados Unidos concluíram que a executiva de uma empresa chinesa - com a qual Huang admitiu ter um relacionamento - trabalhava para Pequim, e que estava vazando informações.

A mulher — identificada como Alice Huang e também conhecida como Huang Le, sem parentesco com Jensen Huang — é uma executiva ligada à empresa de centros de dados Megaspeed, com sede em Singapura.

A China negou as acusações nesta segunda-feira. "Já respondemos sobre este assunto anteriormente. A história de um suposto espião chinês não passa de uma difamação e calúnia infundadas", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, em entrevista coletiva.

Em uma mensagem dirigida aos funcionários da Nvidia no domingo, Huang admitiu um caso extraconjugal e pediu desculpas tanto à família quanto aos funcionários da empresa.

"Não fui fiel à minha esposa", disse. "Minhas ações a machucaram, assim como aos nossos filhos. Não há desculpas para o que fiz. Lamento profundamente", acrescentou.

A Nvidia informou em um comunicado que abriu uma investigação independente após "relatos recentes de que o fundador e CEO Jensen Huang tem estado na mira da inteligência estrangeira". A nota não menciona nenhum país específico.

"A investigação do Conselho examinará todas as informações disponíveis", acrescenta o comunicado.

Trump defende Huang

O The New York Times reportou que Huang pode ter revelado informações sobre o que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pensa sobre a inteligência artificial.

É provável que o tema da inteligência artificial surja nas conversas previstas de Trump com o presidente chinês, Xi Jinping, no fim deste mês, durante uma reunião de cúpula na China.

Questionado se Jensen Huang o acompanhará na viagem pela Ásia, que inclui a reunião de cúpula do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) na cidade chinesa de Shenzhen, Trump respondeu: "Não sei, mas com certeza eu o levarei".

Trump disse que Huang "é uma boa pessoa, mas você nunca sabe o que está acontecendo. Tenho certeza, espero que esteja tudo bem. Ele fez um trabalho incrível".

Segundo o New York Times, Trump foi informado sobre a relação de Huang com a empresária há aproximadamente um ano e decidiu não tomar nenhuma medida.

Trump afirmou no domingo que não se arrepende de não ter atuado. "É um cara honrado. Acho que provavelmente ele tem uma explicação", insistiu.

O analista de tecnologia Dan Ives, do banco de investimentos Yorkville Ives, avalia que a investigação é um "grande desprestígio" para Jensen Huang. Ele antecipa que pode desencadear múltiplas investigações no Congresso e "criará incerteza em relação às ações (da Nvidia) por diversas razões".

"Vai aumentar o forte escrutínio sobre a venda de chips para a China, que continua sendo um tema central de disputa em Washington", acrescentou o analista.

A China disputa com os Estados Unidos a liderança no setor da IA. O governo americano restringe a exportação dos chips de silício mais avançados para o país asiático.

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