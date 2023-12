NYT: Israel conhecia o plano de ataque do Hamas há mais de um ano

A- A+

Autoridades israelenses obtiveram o plano de batalha do Hamas para o ataque terrorista de 7 de outubro mais de um ano antes de ele acontecer, mostram documentos, e-mails e entrevistas às quais o The New York Times teve acesso. Mas os militares e os serviços secretos israelenses consideraram o plano uma aspiração, considerando-o demasiado difícil para o Hamas executá-lo. O documento de aproximadamente 40 páginas, que as autoridades israelenses batizaram de “Muro de Jericó”, delineou, ponto por ponto, exatamente o tipo de invasão devastadora que levou à morte de cerca de 1.200 pessoas.

O documento traduzido, que foi revisado pelo The New York Times, não estabeleceu uma data para o ataque, mas descreveu um ataque metódico destinado a subjugar as fortificações ao redor da Faixa de Gaza, assumir o controle de cidades israelenses e invadir bases militares importantes, incluindo uma divisão quartel general.

O Hamas seguiu o plano com uma precisão chocante. O documento pedia uma saraivada de foguetes no início do ataque, drones para derrubar as câmeras de segurança e metralhadoras automatizadas ao longo da fronteira, e homens armados entrando em massa em Israel em parapentes, em motocicletas e a pé — tudo como de fato aconteceria em 7 de outubro.

O plano também incluía detalhes sobre a localização e dimensão das forças militares israelenses, centros de comunicação e outras informações sensíveis, levantando questões sobre a forma como o Hamas reuniu a sua inteligência e se houve fugas dentro do sistema de segurança israelita.





O documento circulou amplamente entre os líderes militares e de inteligência israelenses, mas os especialistas determinaram que um ataque dessa escala e ambição estava além das capacidades do Hamas, de acordo com documentos e autoridades. Não está claro se o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ou outros líderes políticos importantes também viram o documento.

No ano passado, pouco depois de o documento ter sido obtido, responsáveis da divisão militar israelense de Gaza, responsável pela defesa da fronteira com Gaza, disseram que as intenções do Hamas não eram claras. “Ainda não é possível determinar se o plano foi totalmente aceito e como será manifestado”, lê-se numa avaliação militar revista pelo The Times.

Depois, em julho, apenas três meses antes dos ataques, um analista veterano da Unidade 8200, a agência de inteligência de sinais de Israel, avisou que o Hamas tinha conduzido um exercício de treino intenso, com a duração de um dia inteiro, que parecia semelhante ao que estava descrito no projeto. Mas um coronel da divisão de Gaza ignorou as suas preocupações, de acordo com e-mails vistos pelo The Times.

“Refuto totalmente que o cenário seja imaginário”, escreveu o analista nas trocas de e-mail. O exercício de treino do Hamas, disse, correspondia totalmente “ao conteúdo do Muro de Jericó”. “É um plano concebido para iniciar uma guerra”, acrescentou. “Não é apenas um ataque a uma aldeia.”

As autoridades admitem, em privado, que, se os militares tivessem levado a sério estes avisos e redirecionado reforços significativos para o sul, onde o Hamas atacou, Israel poderia ter atenuado os ataques ou possivelmente até os evitado. Em vez disso, os militares israelenses não estavam preparados enquanto os terroristas saíam da Faixa de Gaza. Foi o dia mais mortal da história de Israel.

As autoridades de segurança israelenses já reconheceram que não conseguiram proteger o país, e espera-se que o governo reúna uma comissão para estudar os acontecimentos que levaram aos ataques. O documento do Muro de Jericó expõe uma cascata de erros que durou anos e que culminou no que as autoridades consideram agora como a pior falha da inteligência israelense desde o ataque surpresa que levou à guerra árabe-israelense de 1973.

Por trás de todos estes fracassos estava uma crença única e fatalmente imprecisa de que o Hamas não tinha capacidade para atacar e não ousaria fazê-lo. Essa crença estava tão arraigada no governo israelense, disseram as autoridades, que eles desconsideraram as crescentes evidências em contrário. Os militares israelenses e a Agência de Segurança Israelense, responsável pelo contraterrorismo em Gaza, recusaram-se a comentar.

As autoridades não disseram como obtiveram o documento do Muro de Jericó, mas ele estava entre as diversas versões de planos de ataque coletadas ao longo dos anos. Um memorando do Ministério da Defesa de 2016, visto pelo The Times, por exemplo, diz: “O Hamas pretende mover o próximo confronto para o território israelense”. Tal ataque envolveria muito provavelmente a tomada de reféns e a “ocupação de uma comunidade israelense (e talvez até de uma série de comunidades)”, diz o memorando.

O documento do Muro de Jericó, nomeado em homenagem às antigas fortificações da atual Cisjordânia, foi ainda mais explícito. Detalhou ataques de foguetes para distrair os soldados israelenses e fazê-los correr para bunkers, e drones para desativar as elaboradas medidas de segurança ao longo da cerca fronteiriça que separa Israel de Gaza.

Os combatentes do Hamas romperiam então 60 pontos do muro, atravessando a fronteira com Israel. O documento começa com uma citação do Alcorão: “Surpreenda-os através do portão. Se você fizer isso, certamente prevalecerá.” A mesma frase tem sido amplamente utilizada pelo Hamas em seus vídeos e declarações desde 7 de outubro.

Um dos objetivos mais importantes delineados no documento era invadir a base militar israelense em Re'im, que sedia a divisão de Gaza responsável pela proteção da região. Outras bases que ficaram sob o comando da divisão também foram listadas. O Hamas concretizou esse objetivo em 7 de Outubro, atacando Re'im e invadindo partes da base.

A audácia do projeto, disseram as autoridades, tornou fácil subestimá-lo. Todos os militares elaboram planos que nunca utilizam, e as autoridades israelense avaliaram que, mesmo que o Hamas invadisse, poderia reunir uma força de algumas dezenas, e não as centenas que acabaram por atacar.

Israel também interpretou mal as ações do Hamas. O grupo negociou licenças para permitir que os palestinos trabalhassem em Israel, o que as autoridades israelenses interpretaram como um sinal de que o Hamas não estava à procura de uma guerra.

Mas o Hamas vinha elaborando planos de ataque há muitos anos, e as autoridades israelenses já tinham obtido versões anteriores deles. O que poderia ter sido um golpe de inteligência transformou-se num dos piores erros de cálculo dos 75 anos de história de Israel.

Em setembro de 2016, o gabinete do ministro da Defesa compilou um memorando ultrassecreto baseado numa iteração muito anterior de um plano de ataque do Hamas. O memorando, que foi assinado pelo então ministro da Defesa, Avigdor Lieberman, dizia que uma invasão e tomada de reféns “levaria a graves danos à consciência e ao moral dos cidadãos de Israel”.

O memorando, que foi visto pelo The Times, dizia que o Hamas havia comprado armas sofisticadas, bloqueadores de GPS e drones. Afirmou também que o Hamas aumentou a sua força de combate para 27 mil pessoas – tendo acrescentado 6 mil às suas fileiras num período de dois anos. O Hamas esperava atingir 40 mil até 2020, determinava o memorando.

No ano passado, depois de Israel ter obtido o documento do Muro de Jericó, a divisão militar de Gaza elaborou a sua própria avaliação de inteligência deste último plano de invasão. O Hamas “decidiu planejar um novo ataque, sem precedentes no seu alcance”, escreveram analistas na avaliação analisada pelo The Times. Afirmou que o Hamas pretendia realizar uma operação de dissimulação seguida de uma “manobra em grande escala” com o objetivo de esmagar a divisão.

Mas a divisão de Gaza referiu-se ao plano como uma “bússola”. Em outras palavras, a divisão determinou que o Hamas sabia para onde queria ir, mas ainda não tinha chegado lá. Em 6 de julho de 2023, o analista veterano da Unidade 8200 escreveu a um grupo de outros especialistas em inteligência que dezenas de comandados do Hamas haviam conduzido recentemente exercícios de treinamento, com observação de comandantes seniores do Hamas.

O treinamento incluiu um teste de abate de aeronaves israelenses e tomada de controle de um kibutz e de uma base de treinamento militar, matando todos os cadetes. Durante o exercício, os combatentes do Hamas usaram a mesma frase do Alcorão que apareceu no topo do plano de ataque ao Muro de Jericó, escreveu ela nas trocas de e-mail vistas pelo The Times. O analista alertou que o exercício seguiu de perto o plano do Muro de Jericó e que o Hamas estava desenvolvendo a capacidade para o levar a cabo.

O coronel da divisão de Gaza aplaudiu a análise, mas disse que o exercício fazia parte de um cenário “totalmente imaginativo” e não uma indicação da capacidade do Hamas para realizá-lo.

“Resumindo, esperemos pacientemente”, escreveu o coronel.

As idas e vindas continuaram, com alguns colegas apoiando a conclusão original do analista. Rapidamente, ele invocou as lições da guerra de 1973, na qual os exércitos sírio e egípcio invadiram as defesas israelense. As forças reagruparam-se e repeliram a invasão, mas a falha da inteligência serviu durante muito tempo como uma lição para as autoridades de segurança israelense.

“Já passamos por uma experiência semelhante há 50 anos na frente sul em relação a um cenário que parecia imaginário, e a história pode se repetir se não tomarmos cuidado”, escreveu a analista aos colegas.

Embora ameaçadores, nenhum dos e-mails previu que a guerra era iminente. O analista também não desafiou a opinião convencional entre os responsáveis dos serviços secretos israelense de que Yahya Sinwar, o líder do Hamas, não estava interessado na guerra com Israel. Mas ela avaliou corretamente que as capacidades do Hamas melhoraram drasticamente. A lacuna entre o possível e o aspiracional diminuiu significativamente.

As falhas na ligação dos pontos refletiram outra falha analítica há mais de duas décadas, quando as autoridades americanas também tinham múltiplas indicações de que o grupo terrorista Al Qaeda estava preparando um ataque. Os atentados de 11 de Setembro de 2001 ao World Trade Center e ao Pentágono foram em grande parte uma falha de análise e imaginação, concluiu uma comissão governamental.

“O fracasso da inteligência israelense em 7 de Outubro parece cada vez mais com o nosso 11 de Setembro”, disse Ted Singer, um alto funcionário recentemente reformado da CIA que trabalhou extensivamente no Médio Oriente. “O fracasso será uma lacuna na análise para pintar um quadro convincente para a liderança militar e política de que o Hamas tinha a intenção de lançar o ataque quando o fez.”

