MUNDO "O avião caiu e eu estou de ponta cabeça": passageira grava vídeo após acidente aéreo em Toronto Ashley Zook estava a bordo de aeronave que virou no maior aeroporto do Canadá; 18 pessoas ficaram feridas, três com gravidade

Um vídeo publicado por uma passageira no Snapchat mostra os momentos seguintes ao acidente com um avião da Delta Airlines em Toronto, no Canadá, nesta segunda-feira. Ashley Zook gravou a si mesma de ponta cabeça dentro da aeronave enquanto ainda tentava entender o que havia acontecido.



Ao pousar, o avião ficou virado na pista do aeroporto de Toronto. Ao todo, 80 pessoas estavam a bordo — 18 delas ficaram feridas, três em estado grave. Nas imagens de Ashley, é possível ver que ela pega o celular ainda dentro do avião e começa a registrar a cena. "Meu avião caiu, e eu estou de ponta cabeça", escreveu na legenda.

Breaking Delta plane crash! Video from passengers ! pic.twitter.com/2YoVv9H7bH — 305TOPGUN (@305topgun) February 17, 2025



Na sequência, já fora da aeronave, a mulher filma os trabalhos de resgate e se mostra em choque com a situação.

— Eu acabei de sofrer um acidente de avião. Acabei de sofrer um acidente de avião. Ai, meu Deus — repete ela.





O voo CRJ900, de um avião Bombardier operado pela Endeavor Air, pousava na maior cidade do Canadá, procedente de Minneapolis, no estado americano de Minnesota, quando ocorreu o acidente, informou a companhia aérea.

O Aeroporto Internacional Toronto Pearson "está a par de um incidente ocorrido durante o pouso de um avião da Delta Air Lines. Equipes de emergência estão respondendo. Todos os passageiros e a tripulação foram localizados", informou o terminal no X.

As razões para a aeronave ter virado, ou de como perdeu suas asas, ainda são desconhecidas.

Uma criança foi levada para o hospital com ferimentos graves, e um homem de cerca de 60 anos e uma mulher de cerca de 40 também ficaram gravemente feridos, disse à AFP um porta-voz da organização de assistência médica Ornge, enquanto socorristas chegavam ao local.

