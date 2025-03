A- A+

Evento Espetáculo "O Boi Voador" tem ensaio nesta quinta (20); veja imagens A apresentação vai acontecer neste domingo (23), a partir das 18h no Marco Zero

Evento tradicional na programação do Recife, o espetáculo "O Boi Voador", teve seu ensaio aberto nesta quinta-feira (20), no Marco Zero, no Bairro do Recife.

A grande apresentação, que faz parte das comemorações aos 488 anos da Capital pernambucana, será realizada neste domingo (23), a partir das 18h.

"O Boi Voador"

A lenda retratada no espetáculo remonta ao período da ocupação holandesa no Recife.

A história aborda quando o governador Maurício de Nassau, em sua tentativa de impressionar a população local e demonstrar seu poder administrativo, teria prometido fazer um boi voar.

A história, que mistura realidade e ficção, transformou-se em um dos maiores símbolos culturais da Cidade. O espetáculo “O Boi Voador” ganha vida anualmente ao ar livre com aspectos de teatro, projeções e efeitos especiais.

Veja imagens do ensaio do espetáculo "O Boi Voador" desta quinta (20):

Ensaio do espetaculo "O Boi Voador" // Fotos: Paullo Allmeida/ Folha de Pernambuco.

