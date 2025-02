A- A+

FOLIA 'O Bonde' leva tradição e cultura aos desfiles do Carnaval 2025 Veja agenda do bloco para os dias da folia

O bloco lírico O Bonde já tem sua agenda de apresentações confirmada para março, levando a tradição do pau e corda a diferentes pontos do Recife e Olinda. A primeira apresentação será no dia 1º de março, na sede do Homem da Meia-Noite, em Olinda, às 17h.

Nos dias 3 e 4 de março, a agremiação participa dos desfiles oficiais do Recife Antigo, sempre às 15h. Encerrando a programação, no dia 9 de março, acontece o tradicional Bacalhau d’O Bonde, na sede do bloco, a partir das 12h.

Fundado em 1991, no bairro da Imbiribeira, O Bonde traz em seu nome uma homenagem aos antigos bondes que circulavam no Recife no início do século XX.

Com forte ligação com o sagrado, especialmente com o candomblé, o bloco se destaca não apenas por suas apresentações carnavalescas, mas também por suas ações culturais ao longo do ano, sendo o único bloco lírico reconhecido como Ponto de Cultura.

"O Bonde é mais do que um bloco lírico, é um movimento de resistência e preservação cultural. Levamos às ruas nossa história, nossa fé e a tradição do pau e corda com orgulho. Ver essa cultura se renovar a cada ano é uma emoção indescritível", afirma Cid Cavalcanti fundador da agremiação.

Com quase 35 anos de história, O Bonde segue reafirmando seu compromisso com a preservação da cultura pernambucana, encantando foliões com sua musicalidade e figurinos ricos em detalhes. Seja nos desfiles oficiais ou no tradicional Bacalhau d’O Bonde, a festa continua e mantém viva a magia dos blocos líricos no estado.

Agenda de apresentações – Março 2025

O Bonde promete muita emoção e tradição em sua programação de pós-carnaval. Confira onde acompanhar as apresentações:

1º de março (sexta-feira) – Desfile na sede do Homem da Meia-Noite- Olinda, às 17h

3 e 4 de março (segunda e terça-feira) – Desfiles oficiais no Recife Antigo- Recife Antigo, às 15h

9 de março (domingo) – Bacalhau d’O Bonde- Casa/Sede do bloco, às 12h

