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O Brasil encolheu? Entenda o que mudou nos cálculos

No total, 784 municípios tiveram seus limites territoriais alterados, 173 deles em São Paulo

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IBGE lança proposta para mapear áreas verdes urbanas no BrasilIBGE lança proposta para mapear áreas verdes urbanas no Brasil - Foto: IBGE/Pixel

O Brasil encolheu. Pelas contas atualizadas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a área territorial oficial do País é, agora, de 8.509.360,850 km², ou seja, 18.726 km² a menos do que a registrada em 2024. No total, 784 municípios tiveram seus limites territoriais alterados, 173 deles em São Paulo.

O IBGE divulgou na segunda-feira (30) os novos contornos de Estados e cidades. O Brasil tem 5.569 municípios no total, mesmo número registrado em 2024, um distrito federal (Brasília) e um distrito estadual (Fernando de Noronha, em Pernambuco).

É comum o IBGE fazer o redimensionamento da área territorial brasileira, fruto da evolução da tecnologia para mensuração e da dinâmica de atualização periódica dos valores das áreas estaduais e municipais. Em 2012, por exemplo, o instituto apontava que o Brasil tinha 8.515.767,049 km², um incremento de 0,01% sobre o valor da publicação anterior da área territorial brasileira de 2002 (8.514.876,599 km²).

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A seguir, o número de municípios cujos limites territoriais foram alterados por Estado:

Paraná: 399

São Paulo: 173

Amazonas: 62

Piauí: 53

Minas Gerais: 26

Bahia: 24

Santa Catarina: 18

Pernambuco: 10

Rio Grande do Sul: 7

Sergipe: 6

Maranhão: 2

Espírito Santo: 2

Mato Grosso: 2

Entre as cidades que tiveram alteração de limites estão Petrolina (PE), Ouro Preto (MG), Itapemirim (ES) e as paulistas Cubatão, Diadema, Embu das Artes, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Holambra, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Mogi Mirim, Osasco, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Taubaté e Taboão da Serra, entre muitas outras. Veja no site do IBGE os novos mapas dos municípios que sofreram alterações.

O IBGE listou 10.751 distritos, 12 a mais do que em 2024, sendo um em Rondônia, um no Pará, um em Pernambuco, um na Bahia, seis em Minas Gerais, um no Paraná e um no Rio Grande do Sul. Além disso, foi extinto um distrito no Rio Grande do Sul. O número total de subdistritos é de 646, um a mais do que o registrado na publicação de 2024.

"As atualizações acontecem a partir da publicação de nova legislação, decisão judicial, atualizações cartográficas com disponibilização de novos insumos cartográficos e relatórios/pareceres técnicos confeccionados pelos respectivos órgãos estaduais responsáveis pela divisão político-administrativa de cada Estado, encaminhados ao IBGE", explicou o coordenador de Estruturas Territoriais do IBGE, Roberto Tavares.

Tavares explicou que o IBGE mantém acordos de cooperação técnica com estados e assembleias legislativas para receber os contornos dos limites territoriais mais precisos diante dos avanços das geotecnologias, que melhoram as identificações, representações e mensurações dos limites do território nacional.

A atualização do IBGE trouxe ainda três mudanças de grafia dos nomes de cidades. O município de São Luiz, em Roraima, passou a ser chamado de São Luiz do Anauá. No Rio Grande do Norte, Açu e Arês tiveram alterações de grafia; a partir de agora, as grafias corretas são Assú e Arez.

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