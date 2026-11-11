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Presidência "O Brasil está de volta para defender a continuidade de um planeta saudável", diz Lula na COP31 "Foi a escolha de um projeto de nação", completou o presidente da república

"O Brasil está de volta para defender a continuidade de um planeta saudável", afirmou nesta quarta-feira (11), diante de um grupo de líderes internacionais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que apresentou sua reeleição como uma aposta em "um projeto de nação".

Ao recordar sua vitória no segundo turno contra o senador de extrema direita Flávio Bolsonaro, o político de esquerda disse que "o povo brasileiro empunhou as armas da democracia, confrontou aqueles que negam as evidências da ciência, que ameaçam a sobrevivência da maior floresta tropical, da maior biodiversidade e da maior reserva de água doce do mundo".

"Foi a escolha de um projeto de nação", completou.

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