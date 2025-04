A- A+

A alimentação é um fator de extrema importância para a saúde dos seres humanos. Durante anos, propagou-se a crença de que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, por isso, essa refeição deve ser balanceada e nutritiva.

Segundo o portal da Clínica Levante, um bom café da manhã favorece a preservação da memória, ajuda a ter um bom desempenho ao longo do dia e torna a pessoa mais atenta a certas situações.

Os especialistas afirmam que, para que essa refeição seja completa e benéfica, ela deve conter gorduras saudáveis, proteínas, carboidratos e ingredientes com propriedades nutricionais.





Sobre isso, o cardiologista Nick West afirma que um café da manhã ideal deveria incluir pelo menos quatro elementos. São eles: ovos mexidos, abacate, pão integral e um toque de molho Sriracha.

Esses alimentos, além de já serem populares pelo seu sabor, oferecem benefícios para melhorar o metabolismo e prevenir doenças cardiovasculares.

Os ovos são alimentos ricos em proteínas que favorecem a reparação muscular e a produção de hormônios. Segundo o portal da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, um único ovo contém cerca de seis gramas de proteína, sendo que a clara concentra aproximadamente metade desse valor.

Além disso, considera-se que o ovo pode ajudar a reduzir a pressão arterial e a preservar a saúde dos olhos, ou seja, trata-se de um alimento com múltiplos benefícios.

O abacate é uma fruta que não só fornece gorduras saudáveis ao organismo, mas também funciona como uma fonte de potássio, um mineral essencial para prevenir cãibras musculares. Seu alto teor de vitaminas C e E ajuda a nutrir a pele, os cabelos e as unhas.

De acordo com o portal do Governo do México, consumir abacate também auxilia no aumento do colesterol bom e na redução do colesterol ruim. Além disso, é um alimento essencial para melhorar a digestão.

A função do carboidrato e do molho

O pão integral preserva o germe e o farelo do grão, tornando-o mais rico em fibras, vitaminas do complexo B e minerais como ferro e magnésio. Segundo estudos globais de nutrição, a ingestão desse alimento é recomendada para atividades de alto impacto, como esportes ou trabalhos que exigem força.

Além disso, devido ao seu aporte de fibras dietéticas, o consumo de pão integral pode contribuir para a redução da insulina em pacientes diabéticos e diminuir o risco de desenvolver doenças cardiovasculares.

Por fim, é importante destacar que o molho Sriracha possui propriedades saudáveis graças à sua composição que contém ingredientes como alho, vinagre e pimenta.

Esses três componentes do molho tailandês contêm capsaicina, um composto bioativo com efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes. Esse mesmo composto gera sensação de saciedade e auxilia na perda de peso. Isso significa que a ardência característica das pimentas também pode acelerar o metabolismo.

