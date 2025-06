A- A+

BEBIDA O café pode interferir com a sua medicação; veja o que você precisa saber A interação da cafeína com alguns medicamentos para saúde mental, por exemplo, pode ser complexa

Para muitos de nós, o dia só começa depois da primeira xícara de café. É reconfortante, energizante e uma das bebidas mais consumidas no mundo. Mas, embora o seu café da manhã possa parecer inofensivo, ele pode interagir com certos medicamentos de forma a reduzir sua eficácia – ou aumentar o risco de efeitos colaterais.

De comprimidos para resfriado a antidepressivos, o impacto da cafeína no corpo vai muito além de um rápido aumento de energia. O chá também contém cafeína, mas não nas mesmas concentrações que o café, e não parece afetar as pessoas da mesma forma. Veja o que você precisa saber sobre como o café pode interferir na sua medicação – e como se manter seguro.

1. Medicamentos para resfriado e gripe

A cafeína é um estimulante, o que significa que acelera o sistema nervoso central. A pseudoefedrina, um descongestionante encontrado em remédios para gripe e resfriado, como o Sudafed, também é um estimulante. Quando tomados em conjunto, os efeitos podem ser amplificados, podendo levar a nervosismo ou inquietação, dores de cabeça, frequência cardíaca acelerada e insônia.

Muitos medicamentos para resfriado já contêm cafeína adicionada, aumentando ainda mais esses riscos. Alguns estudos também sugerem que a combinação de cafeína com pseudoefedrina pode aumentar o nível de açúcar no sangue e a temperatura corporal – particularmente importante para pessoas com diabetes.

Os efeitos estimulantes também são uma preocupação ao combinar cafeína com medicamentos para TDAH, como anfetaminas, ou com medicamentos para asma, como a teofilina, que compartilha uma estrutura química semelhante à da cafeína. O uso conjunto pode aumentar o risco de efeitos colaterais, como batimentos cardíacos acelerados e distúrbios do sono.

2. Medicamentos para tireoide

A levotiroxina, o tratamento padrão para hipotireoidismo, é altamente sensível ao momento certo – e seu café da manhã pode atrapalhar. Estudos mostram que beber café muito cedo após tomar levotiroxina pode reduzir sua absorção em até 50%.

A cafeína acelera a motilidade intestinal (o movimento dos alimentos e resíduos pelo trato digestivo), reduzindo o tempo de absorção do medicamento – e pode também se ligar a ele no estômago, dificultando sua absorção pelo organismo. Esses efeitos reduzem a biodisponibilidade do medicamento, o que significa que uma quantidade menor dele chega à corrente sanguínea, onde é necessário. Essa interação é mais comum com comprimidos de levotiroxina e menos provável com formulações líquidas.

Se a absorção for prejudicada, os sintomas de hipotireoidismo — incluindo fadiga, ganho de peso e constipação — podem retornar, mesmo se você estiver tomando o medicamento corretamente.

A mesma regra de tempo se aplica a uma classe de medicamentos para osteoporose chamados bifosfonatos , incluindo alendronato e risedronato, que também requerem estômago vazio e cerca de 30 a 60 minutos antes da ingestão de alimentos ou bebidas.

3. Antidepressivos e antipsicóticos

A interação entre cafeína e medicamentos para saúde mental pode ser mais complexa. Inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS), como a sertralina e o citalopram, são um tipo de medicamento antidepressivo amplamente utilizado para tratar depressão, ansiedade e outras condições psiquiátricas. Estudos laboratoriais sugerem que a cafeína pode se ligar a esses medicamentos no estômago, reduzindo a absorção e potencialmente tornando-os menos eficazes.

Os antidepressivos tricíclicos (ADTs), como a amitriptilina e a imipramina, são uma classe de antidepressivos mais antigos que atuam afetando os níveis de neurotransmissores no cérebro. Eles estavam entre os primeiros antidepressivos desenvolvidos e são menos utilizados atualmente, em comparação com os antidepressivos mais recentes, como os ISRSs, devido ao seu potencial para mais efeitos colaterais e maior risco de overdose.

Os TCAs são decompostos pela enzima hepática CYP1A2 , que também metaboliza a cafeína. A competição entre os dois pode retardar a degradação do medicamento, aumentando os efeitos colaterais , ou atrasar a eliminação da cafeína, fazendo com que você se sinta nervoso ou agitado por mais tempo do que o normal.

A clozapina, um antipsicótico, também é processada pelo CYP1A2. Um estudo mostrou que beber de duas a três xícaras de café pode aumentar os níveis sanguíneos de clozapina em até 97%, aumentando potencialmente riscos como sonolência, confusão ou complicações mais graves.

4. Analgésicos

Alguns analgésicos de venda livre, como os que contêm aspirina ou paracetamol, contêm cafeína. O café pode acelerar a absorção desses medicamentos, acelerando o esvaziamento gástrico e tornando-o mais ácido, o que melhora a absorção de alguns medicamentos, como a aspirina.

Embora isso possa ajudar os analgésicos a fazerem efeito mais rápido, também pode aumentar o risco de efeitos colaterais como irritação estomacal ou sangramento, especialmente quando combinado com outras fontes de cafeína. Embora nenhum caso grave tenha sido relatado, ainda assim recomenda-se cautela.

5. Medicamentos para o coração

A cafeína pode aumentar temporariamente a pressão arterial e a frequência cardíaca, geralmente com duração de três a quatro horas após o consumo. Para pessoas que tomam medicamentos para pressão arterial ou medicamentos que controlam ritmos cardíacos irregulares (arritmias), isso pode neutralizar os efeitos esperados do medicamento.

Isso não significa que pessoas com problemas cardíacos devam evitar o café completamente, mas elas devem monitorar como ele afeta seus sintomas e considerar limitar a ingestão ou mudar para o descafeinado, se necessário.

O que você pode fazer?

O café pode fazer parte da sua rotina diária, mas também é um composto químico potente que pode influenciar a forma como o seu corpo processa os medicamentos. Veja como garantir que ele não interfira. Tome levotiroxina ou bifosfonatos com o estômago vazio e água e espere 30 a 60 minutos antes de beber café ou tomar café da manhã.

Tenha cuidado com remédios para resfriado e gripe, tratamentos para asma e medicamentos para TDAH, pois a cafeína pode aumentar os efeitos colaterais. Se você toma antidepressivos, antipsicóticos ou medicamentos para pressão alta, converse sobre seus hábitos de consumo de cafeína com seu médico.

Considere reduzir a ingestão ou escolher uma opção descafeinada se sentir efeitos colaterais como inquietação, insônia ou palpitações cardíacas. Cada pessoa metaboliza a cafeína de uma maneira diferente – algumas pessoas se sentem bem após três xícaras, enquanto outras apresentam efeitos colaterais após apenas uma. Preste atenção à resposta do seu corpo e converse com seu farmacêutico ou clínico geral se notar algo estranho.

Se você tiver dúvidas se seu remédio e seu café combinam, pergunte ao seu farmacêutico ou médico. Uma breve conversa pode evitar semanas de efeitos colaterais ou redução da eficácia do tratamento – e ajudá-lo a aproveitar seu café com tranquilidade.

*Dipa Kamdar é professora sênior em Prática Farmacêutica na Universidade de Kingston.

*Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.

