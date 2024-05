O caldo caseiro que substitui o colágeno e o ácido hialurônico e que pode ser consumido todo dia

A- A+

O caldo de ossos ressurgiu como uma estrela culinária nas redes sociais. Essa receita tradicional, transmitida de geração em geração, está ganhando popularidade devido aos seus inúmeros benefícios para a saúde.



O caldo é preparado cozinhando lentamente ossos de frango, carne, porco ou peixe junto com vegetais, ervas e especiarias por várias horas. Esse processo permite que os nutrientes essenciais sejam liberados no líquido, criando uma bebida densa em nutrientes.

Quais são os benefícios do caldo de ossos?

De acordo com Doug Cook, nutricionista e dietista integrativo e funcional da Canadian Digestive Health Foundation, o caldo de ossos é uma rica fonte de colágeno, gelatina, aminoácidos e minerais como cálcio, magnésio e potássio. Esses nutrientes são fundamentais para a saúde da pele, ossos e articulações.

O colágeno, em particular, ajuda a manter a elasticidade da pele, melhora a saúde das articulações e contribui para o fortalecimento dos ossos. Além disso, a presença de aminoácidos como glicina e prolina no caldo ajuda a reduzir a inflamação e a melhorar a saúde intestinal.

O caldo de ossos tem sido usado há séculos como um tônico para o sistema digestivo. A gelatina presente no caldo ajuda a fortalecer o revestimento intestinal, o que pode prevenir problemas como a permeabilidade intestinal.





A glutamina, outro aminoácido presente no caldo, é essencial para manter a integridade do trato digestivo e reduzir a inflamação. Isso é especialmente benéfico para pessoas com distúrbios digestivos crônicos.

Este caldo é especialmente benéfico para a saúde das articulações e dos ossos por conter colágeno, condroitina e glucosamina. Esses compostos são conhecidos por sua capacidade de reduzir a dor e a inflamação nas articulações, além de fortalecer a estrutura óssea. Consumir caldo de ossos regularmente pode ajudar a prevenir doenças como artrite e melhorar a mobilidade e flexibilidade.

A ingestão regular de caldo de ossos também pode fortalecer o sistema imunológico. Os nutrientes presentes no caldo ajudam a manter uma microbiota intestinal saudável, o que é crucial para uma função imunológica ótima. A glicina no caldo também atua como um neurotransmissor que pode melhorar a qualidade do sono, reduzindo a ansiedade e promovendo um estado de calma. Isso, por sua vez, melhora o humor e a função mental.

O caldo de ossos é uma excelente opção para quem procura perder peso de forma saudável. Seu alto teor de proteínas proporciona uma sensação de saciedade que pode ajudar a controlar o apetite e reduzir o desejo por alimentos ricos em açúcar. Além disso, os aminoácidos como glicina e prolina ajudam o fígado a eliminar toxinas do corpo, promovendo uma desintoxicação eficiente e substituindo células danificadas por outras mais jovens e saudáveis.

