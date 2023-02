O Carnaval não acabou; confira blocos e festas carnavalescas para o final de semana

A- A+

Quem disse que o Carnaval acabou? A folia continua nas ruas do Recife e da Região Metropolitana neste final de semana, com diversos blocos carnavalescos e festas, entre eles o Camburão da Alegria, Folia das Cordas - Frevo, Suor e Cerveja e Não Acredito Que Te Beijei.

O tradicional Bloco Camburão da Alegria, criado pela Polícia Militar de Pernambuco e pelo Corpo de Bombeiros, completa 30 anos em 2023. No domingo (26), os foliões vão poder acompanhar a troça carnavalesca a partir das 10h, com concentração na Praça 12 de Março, no Bairro Novo, em Olinda, no Grande Recife. O evento é gratuito, mas quem desejar adquirir as camisas pode comprar pelo valor de R$ 30.

“O bloco faz 30 anos e foi criado para que os policiais militares e o Corpo de Bombeiros, depois da folia de Carnaval, tivessem o seu dia de lazer também. Como passaram todo o período de Momo zelando pela sociedade, nada como um dia após o Carnaval para o pessoal brincar com os seus familiares”, disse o presidente do Camburão da Alegria, Jair Ferreira.

O bloco traz oito trios elétricos e atrações de diversos ritmos como brega, pagode, axé e frevo. Animam o público os artistas Dany Myler, João do Morro, Marquinhos Balada entre outras bandas. O desfile do Camburão da Alegria irá alterar o trânsito na cidade. O cortejo vai da Praça 12 de Março até o antigo prédio da Caixa Econômica Federal.

A tradicional festa Não Acredito Que Te Beijei acontece neste sábado (25), a partir das 16h, no Clube Internacional do Recife, na Rua Benfica, nº 505, no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife.

Os artistas Lipe Lucena, Iguinho e Lulinha, Eric Land, Avine Vinny, Marcynho Sensação e Priscila Senna se apresentam no local. Os ingressos são vendidos a partir de R$ 90 no site da Bilheteria Digital.

No Mercado da Boa Vista, localizado na Rua Santa Cruz, sem número, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, acontece a 5ª edição da Folia das Cordas - Frevo, Suor e Cerveja, no domingo (26), das 11h às 16h. Vários artistas e blocos líricos convidados animam o público no local. A apresentação do evento fica por conta do músico, ator e comunicador Walmir Chagas (Véio Mangaba).

A partir das 15h, no domingo (26), a sede da Orquestra Popular da Bomba do Hemetério (Rua Pastor Evangélico Benoby Carvalho de Souza, nº 173, Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife) recebe o evento Todos São Maestros, com Maestro Forró. O acesso é gratuito.

Em Maranguape I, no município do Paulista, Região Metropolitana do Recife, o Bloco Boi de Tanga agita os foliões com diversas atrações como Eduarda Alves, Banda Dengosa, Sheyla Toy, Walter de Afogados e Cicinho Souza. O bloco sai no domingo (26), às 16h, ao lado do antigo Kalabar. O evento é gratuito.

Também no domingo (26), às 16h, o Bloco Tcha e Tchou promete atrair os foliões que não querem se despedir do Carnaval, com Sheldon, Tayara, Reina, Sem Razão, Império Frevo Orquestra, Bbzão, Djs Carreta e Silvio. O evento acontece no Clube da Compesa (Rua Antônio Curado, nº 525, bairro do Engenho do Meio, no Recife) e a entrada é gratuita.

Já o Bloco Agarra Agarra completa 11 anos na edição 2023. No sábado (25), a partir das 19h, o bloco se concentra na Avenida Doutor Eurico Chaves, na esquina com a Rua Mandacaru, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. Em cima de um trio elétrico, a banda Beleza Pura anima os foliões.

Depois do desfile, Eduarda Alves, Bloco do Samba, João do Morro e Swing do Amor animam o público na Palcus, na Estrada do Arraial, nº 4420, em Casa Forte. O evento é gratuito, mas quem desejar adquirir o abadá pode comprar pelo valor de R$ 50.

