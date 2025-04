A- A+

Massachusetts O caso de cinco enfermeiras do mesmo hospital que foram diagnosticadas com tumores cerebrais nos EUA Outros seis funcionários do mesmo andar do hospital tiveram problemas de saúde não especificados

Um hospital de Massachusetts, nos Estados Unidos, está conduzindo uma investigação depois que cinco enfermeiras em sua unidade de maternidade foram diagnosticadas com tumores cerebrais, informou a NBC10 Boston. Isso levantou preocupações entre os funcionários do Hospital Newton-Wellesley do Mass General Brigham.

Desde 1º de abril, a equipe do hospital entrevistou 11 funcionários como parte da investigação após os diagnósticos de tumores benignos nas cinco enfermeiras. Entretanto, este não foi o único caso relacionado. O meio de comunicação local também informou que outros seis funcionários do mesmo andar do hospital tiveram problemas de saúde não especificados.

Investigação hospitalar e descobertas preliminares

O hospital, em nota, explicou que após receber relatos de tumores cerebrais em pessoas que trabalharam ou trabalham na mesma área, uma investigação detalhada foi conduzida em conjunto com diversas entidades.

“Após tomarmos conhecimento de relatos de tumores cerebrais em indivíduos que trabalhavam atualmente ou anteriormente na mesma área do hospital, conduzimos uma investigação completa em colaboração com o Departamento de Saúde e Segurança Ocupacional, o Diretor de Segurança de Newton-Wellesley, os escritórios de segurança farmacêutica e de radiação e consultores ambientais externos”, detalharam representantes do hospital.

Apesar desse esforço, a pesquisa não encontrou riscos ambientais ligados ao desenvolvimento de tumores. Além disso, o hospital afirmou que cada funcionário entrevistado foi avaliado com base em seu histórico médico e fatores de risco.

No entanto, a Associação de Enfermeiros de Massachusetts (MNA) expressou reservas sobre o escopo da investigação. De acordo com a NBC10 Boston, a MNA alegou que os testes do hospital "não foram completos".

A administração do hospital, por sua vez, anunciou que realizará outra reunião comunitária na próxima semana como parte de seus esforços para avaliar melhor a situação.

