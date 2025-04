A- A+

SAÚDE O chá de ervas que pode substituir o café preto e ganhar um lugar na mesa do café da manhã O que antes eram opções tradicionais, como chá preto ou café cortado, perdeu espaço para infusões "especiais", com perfis de sabor intenso e texturas suaves

O interesse por uma alimentação mais saudável e consciente está crescendo e, ao mesmo tempo, os rituais diários ligados ao que comemos estão sendo reconfigurados. O que antes eram opções tradicionais, como chá preto ou café cortado, perdeu espaço para infusões "especiais", com perfis de sabor intenso e texturas suaves.



Foi assim que bebidas como matcha, kombucha, chai, cafés vegetais — como o café de beterraba — e, mais recentemente, o latte de lavanda, se tornaram as preferidas daqueles que buscam adicionar novidades e saúde à rotina.

Seus fãs afirmam que, graças aos benefícios da planta de lavanda, consumir sua infusão neutraliza os efeitos colaterais do café preto. Dessa forma, tomá-lo logo pela manhã pode ajudar a atingir os altos níveis de energia e concentração da cafeína, mas sem seu efeito mentalmente exaustivo.

— Cria um equilíbrio: por um lado, ele me relaxa e não fico tão nervoso como quando tomo café preto; e, por outro, sinto-me produtivo, com muita energia — diz Agustín, de 22 anos, que experimentou esta bebida durante as férias nos Estados Unidos e não parou de bebê-la desde então.





Todos os dias, ele adiciona uma pequena colher de chá de xarope de lavanda ao seu café, leite puro ou chá.

— É uma viagem só de ida — enfatiza.

Outro exemplo é o de Víctor Torres, um dos empreendedores por trás do Café Lavanda Valle de Elqui, no Chile, que viu a mania da lavanda chegando ao mundo culinário: seu empreendimento oferece aos visitantes uma experiência única entre campos de lavanda, onde eles podem provar e aprender sobre os benefícios da planta.

— A ideia de que tudo esteja relacionado à lavanda surgiu principalmente das propriedades relaxantes e redutoras de estresse da erva — explica ele.

A proposta combina um café especializado e refeições inspiradas em lavanda com acomodações em cabines, um bazar e um spa baseado no mesmo tema relaxante.

— Temos uma boa aceitação do público e acreditamos que, em parte, isso se deve ao fato de a lavanda ter muitos benefícios comprovados cientificamente — afirma Torres.

Ele afirma que os principais motivos do fascínio pelo café de lavanda são que é algo novo e pode reduzir o estresse e a ansiedade.

— A maioria das pessoas vem com medo de experimentar e depois vai embora querendo mais— diz ele.

Propriedades da lavanda

Durante milhares de anos, os atributos relaxantes e aromáticos da lavanda têm sido usados para o bem-estar pessoal. Os gregos, por exemplo, se beneficiavam de suas propriedades medicinais para aliviar dores de cabeça, dores de garganta e gastrite. Também foi amplamente utilizado pelos romanos, que espalharam seus benefícios por todo o seu império.

— Hoje, sabemos com certeza que a lavanda tem muitos efeitos positivos. Ela é antibacteriana, antiviral, antiespasmódica, relaxante e pode ter efeitos sedativos em muitas pessoas — afirma a nutricionista María Sol Pascua.

Considerando seus atributos e propriedades mencionados, a ciência tem demonstrado, por meio de centenas de estudos, o impacto positivo que esta planta tem no bem-estar humano. O estudo, intitulado "O efeito do chá de lavanda na ansiedade e depressão em idosos", buscou avaliar como os idosos reagiam ao consumo dessa infusão e se ela servia como uma terapia medicinal complementar para os problemas mencionados.

Eles foram observados de perto por duas semanas, e os resultados mostraram que o consumo de chá de lavanda foi capaz de reduzir os níveis de depressão e ansiedade.

Uma pesquisa da Universidade de Viena, na Áustria, destacou e descobriu que a lavanda tem um efeito ansiolítico clinicamente significativo e alivia distúrbios do sono relacionados à ansiedade. Da mesma forma, em outro estudo publicado na revista científica Chronobiology International, pesquisadores americanos monitoraram os ciclos de sono de um grupo de homens e mulheres usando um scanner cerebral e descobriram que todos eles dormiram mais profundamente depois de cheirar óleo de lavanda. Após o período de observação, os próprios participantes relataram sentir-se mais energéticos e descansados no dia seguinte.

Em relação aos efeitos acima mencionados, Pascua explica que a sensação de tranquilidade, sono e alívio é resultado da modulação dos receptores NMDA (N-metil-D-aspartato; receptor ionotrópico de glutamato, que tem funções na neuroplasticidade) e dos transportadores de serotonina que, juntos, "abrem" os canais de cálcio — canais iônicos que ativam diversas funções celulares do corpo — e produzem relaxamento.

— A grande questão que existe em relação ao consumo da lavanda é que não se sabe qual a dose que deve ser consumida nem quais os seus possíveis efeitos adversos. Minha opinião pessoal é que, enquanto não houver evidências de efeitos negativos na saúde e as pessoas se sentirem bem em tomá-lo, não há razão para que seja contraindicado — finaliza Pascua.

Veja também