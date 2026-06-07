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Guerra O chanceler iraniano conversou com seus pares britânicos e turcos e com o mediador paquistanês Neste domingo (7), Irã lançou uma salva de mísseis contra Israel pela primeira vez desde o cessar-fogo de 8 de abril

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, manteve na noite deste domingo (7) conversas com seus pares do Reino Unido, da Turquia e com o mediador paquistanês para tratar dos últimos acontecimentos no Oriente Médio, informou a pasta.

Esses encontros, realizados separadamente com os ministros das Relações Exteriores britânico e turco, Yvette Cooper e Hakan Fidan, respectivamente, bem como com o comandante do Exército do Paquistão, o marechal de campo Asim Munir, concentraram-se “na resposta do Irã às reiteradas reveladas do cessar-fogo no Líbano pelo regime sionista (Israel)”, segundo um comunicado da chancelaria que não revelou mais detalhes.

A agência oficial iraniana Irna indicou que Araghchi conversou também com o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, e o primeiro-ministro do Catar, Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani, de acordo com a agência iraniana Tasnim. Além disso, falou com o chefe da diplomacia do Egito, Badr Abdel Ati.

Neste domingo, o Irã lançou uma salva de mísseis contra Israel pela primeira vez desde o cessar-fogo de 8 de abril. O exército israelense considera o ataque “um erro grave” e anuncia que atacará “com força assim que tiver luz verde”.

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