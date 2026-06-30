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TECNOLOGIA O @ chegou ao WhatsApp: quando a função será liberada? Saiba como criar o seu nome de usuário Ao criar um nome de usuário, como é feito em outras redes sociais, evita-se o compartilhamento automático de números de telefone ao adicionar alguém a conversas em grupo ou ao enviar uma primeira mensagem a uma pessoa

O aplicativo de mensagens WhatsApp, pertencente ao grupo Meta, deixará de exigir o número de telefone para entrar em contato com outros usuários e permitirá a identificação por meio de um nome de usuário, anunciou a empresa nesta segunda-feira.

A mudança significa que os números de telefone não serão mais compartilhados automaticamente ao adicionar alguém a conversas em grupo ou ao enviar uma primeira mensagem a uma pessoa ou empresa, informou o WhatsApp em comunicado.





Segundo o aplicativo, trata-se de uma "funcionalidade de privacidade". Para entrar em contato com alguém, será necessário apenas conhecer seu nome de usuário, explicou a empresa.

Posso escolher meu nome de usuário?

Devido ao grande número de usuários - mais de 3 bilhões, segundo o WhatsApp -, é provável que muitos não consigam obter sua primeira opção de pseudônimo. Isso porque a empresa informou que começará a implementar a medida gradualmente a partir desta segunda-feira, sem detalhar o cronograma, nem para quem a funcionalidade ficará disponível primeiro.

O que se sabe até agora é que "criadores, pequenas empresas e organizações" poderão solicitar ao WhatsApp o uso do mesmo nome de usuário que já utilizam em outras plataformas do grupo, como Facebook e Instagram.

Como fazer a reserva do meu @?

Caso a função já esteja disponível no seu aplicativo, basta abrir a seção de "Configurações", clicar em "Conta" e selecionar a opção "Nome de usuário". Em seguida, é só inserir o apelido desejado e apertar em "Salvar". Por enquanto, o usuário pode apenas escolher seu apelido, mas ainda não poderá usá-lo enquanto a função não for completamente liberada. O uso completo do recurso, com conversas sem revelar o telefone, será lançado nos próximos meses.





Guia mostra como reservar nome de usuário nas configurações da conta do WhatsApp — Foto: Divulgação | WhatsApp

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