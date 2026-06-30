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TECNOLOGIA

O @ chegou ao WhatsApp: quando a função será liberada? Saiba como criar o seu nome de usuário

Ao criar um nome de usuário, como é feito em outras redes sociais, evita-se o compartilhamento automático de números de telefone ao adicionar alguém a conversas em grupo ou ao enviar uma primeira mensagem a uma pessoa

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WhatsApp WhatsApp  - Foto: Pixabay

O aplicativo de mensagens WhatsApp, pertencente ao grupo Meta, deixará de exigir o número de telefone para entrar em contato com outros usuários e permitirá a identificação por meio de um nome de usuário, anunciou a empresa nesta segunda-feira.

A mudança significa que os números de telefone não serão mais compartilhados automaticamente ao adicionar alguém a conversas em grupo ou ao enviar uma primeira mensagem a uma pessoa ou empresa, informou o WhatsApp em comunicado.

 

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Segundo o aplicativo, trata-se de uma "funcionalidade de privacidade". Para entrar em contato com alguém, será necessário apenas conhecer seu nome de usuário, explicou a empresa.

Posso escolher meu nome de usuário?
Devido ao grande número de usuários - mais de 3 bilhões, segundo o WhatsApp -, é provável que muitos não consigam obter sua primeira opção de pseudônimo. Isso porque a empresa informou que começará a implementar a medida gradualmente a partir desta segunda-feira, sem detalhar o cronograma, nem para quem a funcionalidade ficará disponível primeiro.

O que se sabe até agora é que "criadores, pequenas empresas e organizações" poderão solicitar ao WhatsApp o uso do mesmo nome de usuário que já utilizam em outras plataformas do grupo, como Facebook e Instagram.

Como fazer a reserva do meu @?
Caso a função já esteja disponível no seu aplicativo, basta abrir a seção de "Configurações", clicar em "Conta" e selecionar a opção "Nome de usuário". Em seguida, é só inserir o apelido desejado e apertar em "Salvar". Por enquanto, o usuário pode apenas escolher seu apelido, mas ainda não poderá usá-lo enquanto a função não for completamente liberada. O uso completo do recurso, com conversas sem revelar o telefone, será lançado nos próximos meses.

 

Guia mostra como reservar nome de usuário nas configurações da conta do WhatsApp Guia mostra como reservar nome de usuário nas configurações da conta do WhatsApp — Foto: Divulgação | WhatsApp

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