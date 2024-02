"O corpo dele foi embora, mas eu o mantenho vivo no coração", diz pai de criança morta em Itamaracá

A- A+

"Eu amo muito ele. Sempre vai ser o meu filho. O corpo dele foi embora, mas eu o mantenho vivo no meu coração". Foram estas as palavras que disse o pai do menino Jackson Kovallick, de 10 anos, morto durante ação truculenta de bandidos em Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na madrugada desta sexta-feira (23).

Jackson Kovallick morreu aos dez anos | Foto: Cortesia

Emocionado, o profissional de serviços gerais, de 30 anos, que não quis se identificar, contou em entrevista à Folha de Pernambuco que está tomando conta do outro filho, de 12 anos, que também foi atingido com tiros nas pernas e no tórax.

O menor está internado no Hospital da Restauração, no Centro do Recife. Segundo o pai, o filho teve a bexiga e a coluna afetadas, além de estar sentindo muitas dores nas pernas. Ele está sendo avaliado pelos médicos e há possibilidade de passar por cirurgia ainda nesta sexta (23).

A outra criança de sete anos atingida também está no HR, sob cuidados do outro pai, que não quis gravar entrevista.

Crianças estavam de férias

O homem afirmou que é separado da mãe dos meninos há, pelo menos, 11 anos. Ele tinha levado os filhos para passar as férias onde mora, na cidade de Pitimbu, na Paraíba, e os devolveu à mãe na última terça-feira (20).

Ele revelou achar estranho a ação dos bandidos que, durante a madrugada, enquanto a família dormia, acertou justamente nas crianças.

"Eu mal falava com ela. Ela também não me relatava nada. Eu dizia que só falava com ela por causa das crianças. Se os meninos ficassem comigo de vez, eu jamais falava com ela. É o unico vínculo que nós temos. Eu só mando a pensão dos meninos. Não sei nem com quem ela vive. Eu não sei o que aconteceu. O meu filho [Jackson] veio a óbito. Agora, não pegou nada [nenhum tiro] nela, mas só nos meus filhos, que são inocentes. Eu acredito que o alvo poderia ser ela, porque, para os homens chegarem atirando assim, alguma coisa tem. Eu não caio nessa conversa", suspeitou.

"O que eu peço agora é justiça. Mais uma vida foi embora. Ele [o Jackson] tinha sonho de ser jogador. Eu tenho vários vídeos dele jogando bola", complementou o pai.

Segundo o homem, o filho de 12 anos chora o tempo todo e, além das dores que sente, faz perguntas frequentes pelos irmãos e, sabendo que um deles morreu, lamenta o tempo todo.

"Quando eu disse que o irmãozinho dele morreu, ele ficou chamando-o pelo nome, disse que ele não merecia e que agora está no céu. É triste um negócio desse", revelou.

Sepultamento ainda não tem lugar definido

O enterro de Jackson Kovallick está previsto para acontecer neste sábado (24). A mãe da criança divulgou nas redes sociais que o sepultamento será feito em Itamaracá, mas o pai rejeita que isso aconteça na cidade.

"Minha tia vem para ficar com o meu filho que está internado e eu vou para o enterro. Ela não está querendo que eu leve ele para ser enterrado na Paraíba, mas o meu filho não vai ser enterrado aqui, como indigente, por não ter familiar aqui. Ele vai ser enterrado lá, porque a família dele é de lá", finalizou.

Relembre o caso

Três crianças foram baleadas por criminosos que invadiram uma casa em Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife, no fim da noite de quinta-feira (22). Uma das vítimas, um menino de 10 anos, morreu. A ação criminosa, que chocou os moradores da cidade, aconteceu na comunidade da Biquinha, bairro do Pilar.

As primeiras informações indicam que a família estava dormindo em casa quando homens encapuzados chegaram. Vídeo que circula nas redes sociais mostra a mãe das crianças desesperada. É possível ouvir choro de criança e gritos de dor.

O vídeo mostra a casa da família onde estão as três crianças baleadas. Uma delas estava em uma rede e outra, no chão. A terceira aparece em cima de uma cama. No local, há muito sangue.

Essa é a segunda criança morta após bandidos invadirem uma residência em Itamaracá. No último sábado (17), um bebê de 10 meses foi morto a tiros, na comunidade Roque Santeiro. O bebê foi identificado como Gael Lourenço França do Carmo. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o grupo armado entrou no local, fez vários disparos e fugiu em seguida.

Sobre a ocorrência dessa quinta-feira, a Polícia Civil disse que registrou o caso como homicídio consumado e dupla tentativa de homicídio.

"As vítimas estavam dormindo em casa, com sua genitora, quando desconhecidos arrombaram a porta do local e realizaram disparos da calçada para dentro da residência, atingindo as três vítimas", afirmou a corporação.

As investigações foram iniciadas e seguem com a 8ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH) até o total esclarecimento do caso, de acordo com a polícia.

