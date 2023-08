A- A+

Luto Corretor de imóveis, que perdeu os três filhos para o câncer, morre no Dia do Pais O cearense Régis Feitosa Mota teve três diagnósticos da doença entre 2016 e 2023

O corretor de imóveis Régis Feitosa Mota, que perdeu os três filhos para o câncer, morreu neste domingo (13), em Fortaleza, no Ceará. A informação foi divulgada pelo irmão nas redes sociais. Ele teve três diagnósticos da doença entre 2016 e 2023 (ainda no mês de janeiro).

"Nosso guerreiro foi ao encontro dos filhos exatamente no dia dos pais. Que Deus o tenha, meu irmão! Te amamos muito!", publicou o irmão Rogério Feitosa Mota.

Segundo informações iniciais, Régis estava no hospital para realizar exames e aguardar o transplante de medula óssea. Ele tratava a Leucemia Linfoide Crônica (LLC) e contra o linfoma não Hodgkin.

Ainda no mês de janeiro, ele foi diagnosticado com um terceiro câncer, o mieloma múltiplo, doença que afeta o plasma sanguíneo e compromete a musculatura da face. No total, ele e os filhos receberam 12 diagnósticos para a doença.

Ao longo do tratamento, ele vinha publicando em sua página no Instagram mensagens de fé e esperança na recuperação, sempre enaltecendo a batalha dos filhos na luta contra o câncer.



Em 2018 ele perdeu a filha Beatriz, com 10 anos. Ela foi diagnosticada com leucemia linfoide aguda. Já Pedro, de 22 anos, morreu em 2020 com um tumor no cérebro.A mais velha, Anna Carolina, de 25 anos lutava contra leucemia, mas faleceu em 2022.

