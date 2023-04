A- A+

Conflito O cotidiano de moradores de arquipélago em Taiwan frente às manobras militares chinesas Especialistas em defesa de Taiwan argumentam que as ilhas mais próximas à China continental têm valor estratégico

Uma previsão sombria sobre um arquipélago de Taiwan a poucos quilômetros da China continental ameaça a residência de Lin Ke-qiang e outros moradores da região. Se a guerra com Pequim estourar, sua ilha não tem chance, diz ele.

"Se houver alguma guerra, agora que seus mísseis estão tão avançados, não há como o nosso lado resistir (...) será devastado", disse o morador de Beigan, a segunda maior ilha do arquipélago.

A casa deste homem de 60 anos está localizada nas Ilhas Matsu, perto da província chinesa de Fujian, onde os militares chineses realizaram exercícios militares nesta segunda-feira (10), no terceiro e último dia de suas manobras nos arredores de Taiwan.

A nação insular controla as ilhas Matsu e Kinmen, próximas à costa ao sul da China, desde que as forças nacionalistas fugiram da China continental em 1949, após serem derrotadas durante a guerra civil.

Apesar das manobras militares chinesas, o cotidiano dos moradores do arquipélago não sofreu nenhum impacto significativo, com os serviços de balsa e voos comerciais operando normalmente nas ilhas Matsu.

Os exercícios militares, realizados nos arredores de Taiwan desde sábado (8), são uma resposta de Pequim à reunião da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, com o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, na semana passada, na Califórnia.

Valor estratégico

Mas diante de uma guerra, a ilha de 8.000 habitantes ofereceria pouca ou nenhuma resistência frente ao poderio militar chinês.

"Não é que não tenhamos uma sensação de crise, mas se um ataque realmente acontecer, teremos que lidar com isso (... ) Não há muitas armas em Matsu", diz Lin Ai-lan, um guia local de 64 anos.

Para Ben Lin, um turista de 32 anos, "mesmo que o governo dê 120% do dinheiro (...), acho que ainda não temos chance" de ganhar, analisa.

Apesar disso, os militares de Taiwan realizam exercícios regularmente para se proteger de um possível conflito.

As ilhas também possuem túneis operacionais que ainda podem ser utilizados para esconder equipamentos militares ou proteger seus habitantes em caso de ataque. Entretanto, alguns foram destruídos ou atualmente funcionam para atividades turísticas, como o de Beihi.

Caso uma guerra estourasse, os habitantes consideram as bases militares abandonadas perto de abrigos antiaéreos em Beigan como um provável refúgio.

Especialistas em defesa de Taiwan argumentam que as ilhas mais próximas à China continental têm valor estratégico.

Tzeng Yi-suo, um acadêmico do Instituto de Pesquisa de Segurança e Defesa Nacional de Taipei, explicou que os arquipélagos ajudariam os militares de Taiwan avisando antecipadamente sobre uma "intrusão". Além disso, possibilitariam detectar indícios de mobilização militar na cidade chinesa de Fuzhou, do outro lado do estreito, e funcionar como plataformas de lançamento, disse.

"Tanto as ilhas de Matsu quanto as de Kinmen, são bases (...) avançadas para" lançamentos múltiplos, analisou.

Para os moradores, no entanto, não faz sentido reforçar as defesas das ilhas, pois isso enviaria uma mensagem provocativa à Pequim, que poderia responder imediatamente.

"Não importa quanto mais [equipamento militar] seja colocado, não seremos capazes de nos defender", diz Hsu Yi-yang. "Então, por que não continuar como sempre?", questiona o trabalhador de um abrigo de 31 anos.

