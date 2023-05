O cotidiano de uma sociedade ameaçada por ódios fraticidas

A- A+

As cenas cotidianas vivem hoje sob riscos de uma violência extrema descabida e absurda. Por um lado, devido à parte de uma sociedade, que não se omite em exagerar no limite de um individualismo supremacista. Em contraponto, pelo fato de outros grupos sociais não medirem esforços para sustentarem quaisquer evidências de espírito público ou altruísmo, por menores que sejam suas conquistas.



Parece-me que a velha bandeira do lema "paz e amor", tão difusa não geração dos anos 60/70, foi mesma virada de ponta cabeça. O papel exterminador da "Guerra e ódio" parece ter ocupado o espaço daquela velha infância e juventude. Pior: tudo propagado numa velocidade espantosa, de marcos instantâneos, cujos efeitos destruidores são, emocional e mortalmente, tão cruéis quanto às cenas de ameaças nucleares.



De fato, a mesma inovação da internet e das consequentes redes sociais, que pode unir e agregar, é também a mesma que afasta e discrimina. A diferença fica por conta de quem comanda a operação e da forma como se quer propagá-la. No geral indivíduos que se julgam empoderados, pelo que assistem, ouvem ou lêem de falsos "coachs", gurus e outros idiotas de plantão, capazes de transformarem aquela boa inovação numa rede de intrigas e ódios. Eis o segredo da profusão da mentira e violência. Darei breves exemplos, gerais e específicos.



Gerais:



Cena 1 - o que dizer da escalada da violência, que sequer mede a inocência de alvos como crianças dentro de escolas?



Cena 2 - o que dizer da repetição de cenas violentas que vitimam mulheres, pretos, pessoas do grupo LGBTQI+ e nordestinos, mesmo que a legislação de proteção esteja ao alcance?



Específicas:



Cena 3 - o que leva um cidadão, visivelmente alcoolizado, na saída de um restaurante e na fila de espera da entrega de carros pelos manobristas, agredir com palavras a mim e meus familiares, pela demora de acomodação de três crianças e um cadeirante?



Cena 4 - o que leva um jovem "anabolizado" pelos excessos de academia, no jogo de empurra do acesso a um estádio, acreditar que eu, na alvorada da terceira idade, estava-lhe incomodar como se fosse um assédio?



Cena 5 - o que leva outro jovem de igual perfil "anabolizado", no mesmo ambiente de um jogo de futebol, mal instalado nas escadarias, dirigir-me com grossura palavras de impedimento pelo meu deslocamento?



Cena 6 - o que levam falsos torcedores, sem direito ao acesso no estádio, quebrarem equipamentos do clube, invadirem o espaço que não lhes cabem, obrigando a PM usar "spray de pimenta" de modo aleatório (daí, fui uma das vítima dessa arma apimentada)?



Pobre é a sociedade que age no impulso selvagem de temperamentos que ignoram a cognição. No vale tudo da vida cotidiana não há mais argumentações, nem muito menos respeito com os diferentes. Mais valem músculos nos bíceps ou glúteos, do que neurônios que façam sinapses. Os brutos perderam seus jeitos estúpidos para viverem e amarem, como já foi outrora em lapsos de exercícios de moderação. Agora, em quase tudo, o ódio tem vencido. Uma pena enxergar o mundo curvado para uma realidade que nunca foi dos meus sonhos. Nem mesmo nos piores pesadelos.



Torço para que essa minha percepção esteja errada. E, assim, o mundo retorne àquela trajetória de luz e esperança. Como a maioria de nós sempre sonhou.





*Economista e colunista da

Folha de Pernambuco





