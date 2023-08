A- A+

Notícias O crescente uso de apps no Brasil e os benefícios de ser um dev Flutter Leia o guia prático disponibilizado pela Fteam, especialista e pioneira no Brasil em Flutter

Com a popularidade do uso de smartphones, o mercado mobile só cresce, e no Brasil não é diferente: As pessoas acordam e mexem nos celulares, checam e-mails, pagam contas, pedem comida, chamam carros por aplicativos, assistem vídeos, conversam com pessoas, ou seja, eles podem ser usados para diversas finalidades.

O uso de smartphones e aplicativos está cada vez mais presente no nosso dia a dia, pois proporciona facilidade. Segundo a AppAnnie em 2021, os brasileiros passam em média 5,4 horas diárias mexendo nos smartphones, sendo que os aplicativos sociais são os mais utilizados. Na Google Play Store e na Apple App Store, existem quase cinco milhões de aplicativos móveis disponíveis para download.

A tendência é que o uso de tecnologia mobile cresça cada vez mais nos próximos anos, com novas empresas e até mesmo serviços do governo migrando para uma forma mais digital e acessível à população por meio do celular.

Seja um dev mobile: Oportunidades em um mundo conectado

Tendo em vista tudo isso, por que não se tornar um desenvolvedor mobile? O desenvolvedor mobile é o profissional responsável por projetar e desenvolver aplicativos móveis para diversos ramos, segmentos e plataformas (Android e iOS).

Com o mundo se tornando cada vez mais dependente de smartphones, há uma grande demanda por novos desenvolvedores capazes de criar e manter aplicativos de qualidade. Além disso, você pode implementar suas próprias ideias, e quem sabe, seu aplicativo se torna o próximo negócio de 1 bilhão de dólares?!

Existem hoje diversas ferramentas que permitem o desenvolvimento para dispositivos móveis. Mas vamos lhe apresentar o Flutter que se destaca como uma ferramenta que possibilita desenvolvimento ágil e código nativo para qualquer plataforma (Android, iOS, Web, Desktop).

O que é Flutter?

Flutter é um kit de ferramentas (SDK) de interface de usuário e código aberto criado pela Google em 2015, mas lançado oficialmente em 2018.

Com ele, é possível criar diferentes aplicativos bonitos e multiplataformas (Android, iOS, Web e Desktop) usando a linguagem de programação Dart e uma base de código, ou seja, sem precisar escrever o código para cada sistema. Seu atrativo é baseado em alguns pilares: Desenvolvimento Rápido, UI Expressiva e Flexível, Desempenho Nativo e Multiplataforma.

O Flutter inclui rica biblioteca de interface do usuário baseada em widgets personalizados que ajuda os desenvolvedores a criar apps rapidamente. Atualmente, é um dos repositórios mais populares no GitHub, com mais de 152 mil estrelas. Além disso, está entre os 50 principais repositórios ativos no GitHub.

Por que escolher Flutter para iniciar carreira no desenvolvimento mobile?

O Flutter transforma o processo de desenvolvimento para que você entregue mais rápido. Veja alguns benefícios e características mais marcantes:

Flutter é multiplataforma

Antes, para construir um aplicativo era necessário usar as linguagens primárias de desenvolvimento móvel, como Objective C/Swift para iOS e Java/Kotlin para o sistema Android. Se quisesse desenvolver para desktop, era necessário escrever o código separado para macOS (com Swift), Linux (com C) e Windows (com C++), o que significava duplicar o trabalho e exigir a contratação de desenvolvedores proficientes em cada plataforma. Além disso, adicionar um recurso significava atualizar o código em todas essas plataformas separadamente.

Com o Flutter, você escreve o código e ele roda em todas as plataformas! O Flutter ajuda empresas a economizarem seus orçamentos, pois não há necessidade de contratar

desenvolvedores para criar bases de código separadas para iOS e Android, resultando um lançamento rápido e economicamente vantajoso.

Quer treinar os desenvolvedores da sua empresa em Flutter? Conheça o Flutter para Empresas da Fteam!

Desempenho de nativo

O Flutter compila o código nativo para aplicativos rápidos e com animações bonitas!

Ao contrário de outras bibliotecas de UI que dependem das bibliotecas de sistema, o Flutter usa seu próprio conjunto de widgets com código nativo compilado a partir da linguagem Dart. Isso resulta em alto desempenho, permitindo que você tenha controle sobre os pixels na tela e alcance taxas de quadros de 60 a 120 por segundo (FPS).

Desempenho mais rápido

Ele apresenta o hot reload, novo recurso revolucionário que permite visualização instantânea das modificações realizadas nas telas do aplicativo sem reiniciar ou perder o

estado, o que otimiza o desenvolvimento e possibilita produtividade no trabalho do dev.

Suporte do Google

Possui suporte oficial do Google, proporcionando qualidade nos conteúdos e na ferramenta, documentação sempre atualizada e investimento constante na comunidade.

O Google tem e apoia uma rede global de meetups sobre Flutter, faz reuniões mensais com líderes de comunidades e os ouve sempre proporcionando melhorar cada dia mais o futuro da ferramenta.

Código aberto

Significa que os desenvolvedores de todo o mundo podem contribuir para a base de código e ajudar a melhorar a plataforma. Hoje o Flutter conta com a contribuição de

diversas pessoas ao redor do mundo.

Dart

Dart é uma linguagem moderna e poderosa, orientada a objetos, que pode ser compilada para código nativo. Além de ser a linguagem principal do Flutter, o Dart está ganhando popularidade, sendo amplamente utilizado na criação de aplicativos web, códigos de servidor e aplicativos de IoT (Internet das Coisas).

Comunidade

O Flutter possui uma comunidade ativa e engajada na divulgação de conteúdos e melhorias, buscando criar a melhor experiência para novos desenvolvedores.

A comunidade é um dos pontos fortes do Flutter, tornando-o agradável e produtivo de trabalhar.

No Brasil, temos a Flutterando, a maior comunidade de Flutter da América Latina. O canal no YouTube possui mais de 54 mil inscritos e alcançou mais de 2 milhões de visualizações em conteúdos específicos sobre o framework.

Além disso, inúmeros especialistas em Flutter de todo o mundo compartilham suas experiências, contribuem com novas documentações, e criam materiais educacionais como livros e cursos.

Popularidade

Flutter é amplamente usado para criar apps para empresas como Alibaba, Yandex, Nubank, Toyota, eBay e outras empresas líderes.

Hoje, aplicativos como iFood Parceiros, Will bank e Carteira Digital de Trânsito, foram feitos em Flutter. Nesse ritmo, empresas como Quinto Andar, Banco BV e a própria Folha de Pernambuco também optaram por usar o UI toolkit da gigante de Mountain View, a Google.

Segundo a Google, em janeiro deste ano, havia mais de 7.00.000 aplicativos na Play Store criados com Flutter. E, um em cada cinco novos aplicativos na Play Store, usavam o Flutter.

Flutter alcançou uma posição poderosa entre os desenvolvedores, com uma grande e crescente base de devs e alta satisfação do cliente.

Guia para se tornar um desenvolvedor mobile com Flutter

Comece pelo básico e aprenda um pouco da linguagem Dart! O Flutter usa o Dart em sua essência como linguagem de programação. Às vezes, muitas pessoas iniciam diretamente no framework sem conhecer a linguagem, o que não é ideal, pois em algum momento será necessário compreender os conceitos do Flutter que estão ligados a linguagem. Portanto, não pule diretamente para o Flutter sem conhecer o Dart!

Aprender a linguagem Dart permitirá que você compreenda os conceitos fundamentais, a sintaxe e a estrutura da linguagem, o que é fundamental para entender como o Flutter funciona. Isso também facilita a compreensão dos conceitos avançados, como gerenciamento de estado, widgets e fluxo de dados.

1 - Como aprender Dart?

O Dart é uma linguagem fácil de aprender, principalmente se você já tem experiência com outras linguagens de programação. Há materiais gratuitos na internet para começar. Abaixo, veja alguns:

Documentação oficial do Dart: A documentação oficial do Dart é um excelente recurso para aprender a linguagem. Contém guias detalhados, tutoriais e exemplos de código que cobrem os conceitos fundamentais e avançados do Dart. A documentação possui um recurso chamado DartPad, espécie de editor de código online onde você pode ver e executar exemplos de código Dart, o que é muito útil para praticar.

Conceitos fundamentais da linguagem: Abaixo, alguns conceitos fundamentais de Dart que você pode aprender:

Tipos de dados

Variáveis e constantes

Estruturas condicionais

Estruturas de repetição

Funções

Classes e objetos

Exceções

Bibliotecas e pacotes

Dica: Lembre-se de que "a prática leva à perfeição", portanto: nenhum curso, leitura de documentação ou visualização de vídeos instrucionais será útil se você não codificar e aprender com seus erros!

Como aprender Flutter?

Depois de dominar Dart, você pode começar com o Flutter instalando o SDK no computador e configurando o ambiente de desenvolvimento para os primeiros passos. Todo o processo é descrito aqui.

Quanto às IDEs, você pode escolher o Android Studio ou o Visual Studio Code.

Abaixo, veja alguns conceitos fundamentais do Flutter para você aprender:

No Flutter tudo é um widget e eles são parte indispensável da ferramenta: Eles constroem todo o layout das telas!

O Flutter fornece extensa biblioteca de widgets e você pode procurá-los em ordem alfabética clicando no título acima.

Comece no Flutter fazendo seus primeiros layouts! Para isso, você pode tentar clonar interfaces de apps famosos como Tik Tok, Whatsapp, iFood ou pegar algum layout do Dribbble e desenvolvê lo.

Na medida que você ver que seu app ficar parecido com o pretendido, você sente uma sensação de gratificação o que pode ser uma fonte de inspiração.

Mexa com a entrada de dados do usuário através de formulários! Com isso, você pode fazer apps mais dinâmicos que interagem com o usuário.

Animações dão vida ao aplicativo e o deixa atraente para os usuários! No Flutter, existem várias opções para animações com diferentes níveis de complexidade.

A navegação permite que o usuário se mova entre diferentes páginas. No Flutter, as telas e páginas são chamadas rotas e são apenas um widget.

Um banco de dados permite que você armazene dados de forma persistente em um app Flutter. Isso significa que os dados permanecem disponíveis mesmo quando o aplicativo é fechado e reaberto posteriormente.

Com o armazenamento de dados, você cria aplicativos que mantenham informações do usuário, como configurações, preferências, históricos e outras informações relevantes.

Aprender sobre arquitetura de software é essencial se você quer um app que seja manutenível e escalável com o passar do tempo. Escolher a arquitetura ideal ajudará a manter o projeto melhor no futuro.

No Flutter é bastante usado os padrões de MVC e MVVM assim como arquiteturas baseada nos princípios do clean architecture do uncle bob.

Os padrões de projeto são uma série de soluções para problemas comuns e recorrentes no mundo do desenvolvimento de software. Eles oferecem benefícios, como:

- Redução do tempo de desenvolvimento;

- Fornecimento de um padrão de comunicação entre os desenvolvedores;

- Práticas para deixar a base de código mais limpa e sustentável.

Os padrões mais usados são Repository, Factory, Builder, State, Adapter e Observer.

Testes automatizados são importantes, pois com eles testamos aplicativos a cada alteração ou funcionalidade enviada para a base de código, garantindo que esteja tudo correto antes de ser disponibilizado aos usuários.

O Flutter vem com ferramenta avançada para testes, que inclui testes de unidade, testes de widget e até mesmo testes de integração.

É importante lembrar de praticar tudo que aprender através de projetos reais e experimentar diferentes recursos do Flutter, pois é fundamental ganhar familiaridade com o framework.

Além disso, a comunidade de desenvolvedores do Flutter é ativa e está em constante evolução, portanto, é recomendável sempre se atualizar com as últimas novidades e recursos do Flutter para continuar aprendendo e aprimorando suas habilidades.

A curva de aprendizado para criar bons aplicativos é reduzida com o Flutter! Não é fácil, mas outras tecnologias nativas têm a curva de aprendizado muito maior em comparação ao Flutter.

“Uma dica que eu dou é: quer ganhar experiência rapidamente, mas não está recebendo oportunidades de estágio, etc.? Por que não implementar suas próprias ideias e resolver problemas das pessoas ou dos seus? Afinal, não faltam coisas que podem ser resolvidas com a criação de novos aplicativos móveis. E para encerrar: Acredite em você! Envolva-se com a comunidade de desenvolvedores, aprenda com os outros, participe de eventos de tecnologia, palestre e contribua com conteúdos que pode expô-lo a uma variedade de ideias, tecnologias e abordagens diferentes! Isso pode enriquecer seu conhecimento e ampliar sua perspectiva sobre a indústria de desenvolvimento de software.”

O Ian é desenvovledor Flutter na Ftram e, atualmente, atua como community manager em algumas comunidades, como Flutterando, GDG Parnaíba e Flutter Piauí.

Quer saber mais sobre Flutter? Acompanhe as redes sociais da Fteam! Compartilhamos diariamente conteúdos sobre o framework:

