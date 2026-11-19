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Segurança O crime custou ao Brasil o equivalente a 3,5% do seu PIB em 2025, segundo estudo Com base em um relatório da Presidência de 2018, especialistas do Programa Brasil do centro de análise atualizaram os números, abrangendo quase três décadas, de 1996 a 2025

O crime custou ao Brasil R$ 439,5 bilhões em 2025, o equivalente a 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, segundo um estudo divulgado nesta quinta-feira (19) pelo Diálogo Interamericano, um centro de análise sediado em Washington.

Com base em um relatório da Presidência de 2018, especialistas do Programa Brasil do centro de análise atualizaram os números, abrangendo quase três décadas, de 1996 a 2025.

Do custo registrado em 2025, 37% correspondem à segurança pública, quase 22% a seguros e perdas materiais, 16,8% aos custos do sistema de Justiça e 14,5% à segurança privada.

A violência letal caiu substancialmente na última década no Brasil, aponta a análise, que combina dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e do órgão nacional responsável pelas estatísticas criminais, o Sinesp.

Mas a desigualdade regional ainda é muito significativa: em 2024, a taxa mediana de homicídios entre as 558 microrregiões do país - grupos de municípios vizinhos definidos para fins estatísticos - foi de 18,1 por 100 mil habitantes, explica o estudo.

O quartil de 25% das regiões com os melhores indicadores registrou uma média de 6,9 homicídios, uma taxa próxima à dos Estados Unidos.

No quartil com os piores indicadores, a taxa foi de 39,1, "semelhante à do Haiti", alertam os especialistas.

As regiões mais pobres do Norte e do Nordeste do Brasil concentram os piores índices.

Nas últimas três décadas, o crime custou ao Brasil aproximadamente R$ 10 trilhões, o que representa 2,8 vezes o valor do principal programa federal de assistência social, o Bolsa Família.

De acordo com as estatísticas do Sinesp, a taxa de assassinatos ("homicídios intencionais") caiu de 25,1 para 14,8 vítimas por 100 mil habitantes entre 2016 e 2025.

Em contrapartida, os casos registrados de feminicídio aumentaram, assim como os estupros de pessoas vulneráveis (categoria que inclui menores de 14 anos).

O impacto dos custos sobre o PIB do país vem diminuindo, depois de ter atingido 5% em 2001.

"A maioria dos indicadores melhorou, mas a percepção é de que a criminalidade aumentou", explicam os autores.

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