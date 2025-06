O erro mais comum que as pessoas cometem ao tratar um machucado achando que é o jeito certo

A- A+

Todo mundo já cuidou de um machucado e tem mais ou menos uma ideia do que precisa ser feito, não? Mas a médica Zoe Williams, uma celebridade na televisão britânica, indicou o erro mais comum que as pessoas cometem achando que estão agindo corretamente.



Segundo ela, muita gente costuma usar um curativo menor do que o tamanho da ferida, arrancar a casquinha ou cuidar dela sem lavar as mãos. Mas há um mito mais urgente que precisaria ser desfeito: “a ideia de deixar o machucado secar”.



O alerta surgiu após uma pesquisa encomendada pela Elastoplast, uma marca de curativos do Reino Unido, com 2.000 adultos. No levantamento, quatro em cada dez pessoas disseram acreditar que “deixar uma ferida respirar” é a melhor maneira de cicatrizar.



No entanto, Zoe Williams contradiz essa crença, afirmando que deixar um machucado exposto aumenta o risco de infecção. Em vez disso, as feridas se recuperam mais rapidamente em um ambiente úmido e limpo, o que também ajuda a reduzir a formação de cicatrizes.

"Mesmo feridas pequenas ou aparentemente insignificantes se beneficiam de serem cobertas, mas é claro que também é importante limpá-las antes. A proteção de um ferimento com um curativo pode ser auxiliada pelo uso de uma pomada cicatrizante ou de um curativo hidrocoloide, que permite que o corte permaneça em um ambiente úmido e oferece benefícios como alívio da dor", acrescentou. "Isso não é importante apenas para uma cicatrização rápida, mas também para minimizar a formação de cicatrizes."

A médica, então, ensinou os 5 passos corretos para tratar um machucado:

Lave bem as mãos;

Enxágue o ferimento com água limpa ou spray para feridas;

Seque delicadamente com um pano limpo;

Cubra com um curativo de tamanho adequado;

Procure orientação de um profissional de saúde sobre cuidados se a ferida não estiver cicatrizando adequadamente.

