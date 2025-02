O exercício que melhora a atividade cerebral e é fácil de fazer, segundo Harvard

A- A+

Yoga, uma disciplina antiga, é reconhecida não apenas por seus benefícios físicos, mas também por seu impacto na saúde mental. Embora muitos o pratiquem para melhorar a flexibilidade e reduzir o estresse, pesquisas recentes da Universidade de Harvard revelaram que ele também tem efeito na melhoria da atividade cerebral, principalmente em áreas relacionadas à memória, atenção e habilidades cognitivas.

Se você está procurando uma maneira acessível e eficaz de fortalecer seu cérebro, esta é uma ótima opção. Do portal Harvard Health, eles esclareceram que, assim como quando os músculos são treinados, a yoga também tem o poder de "fortalecer" o cérebro.

De acordo com estudos de ressonância magnética, pessoas que praticam ioga regularmente têm córtex cerebral e hipocampo mais espessos em comparação àquelas que não praticam.





O córtex cerebral é responsável pelo processamento de informações, enquanto o hipocampo desempenha um papel na memória e no aprendizado. Com o tempo, essa atividade ajuda a neutralizar o declínio cognitivo relacionado à idade, o que pode reduzir a perda de memória e melhorar a capacidade de aprendizagem.

Impacto do yoga na memória e na atenção

Outra maneira pela qual influencia positivamente o cérebro é através da estimulação de áreas responsáveis pela memória e atenção. Um estudo indica que pessoas que praticam ioga regularmente têm melhor desempenho em tarefas que exigem concentração e processamento de informações.

Ao realizar movimentos fluidos e focar na respiração, você melhora a conectividade neural, o que otimiza o desempenho cognitivo. Em pessoas mais velhas, mostrou efeitos especialmente notáveis , pois ajuda a retardar a perda de volume em áreas essenciais do cérebro.

Essas mudanças também reforçam a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar ao longo do tempo. Enquanto isso, um dos benefícios mais imediatos e apreciados é sua capacidade de reduzir os níveis de estresse e ansiedade. Ao envolver respiração profunda e meditação, ajuda a acalmar a mente, o que resulta em menor produção de cortisol , o hormônio do estresse.

Além disso, aumenta os níveis de GABA (ácido gama-aminobutírico), uma substância química do cérebro associada à melhora do humor e à redução da ansiedade. Isso o torna uma ferramenta eficaz para melhorar o bem-estar emocional e neutralizar a pressão diária.

Reduzir o estresse por meio da prática de yoga também tem impacto direto no cérebro, especificamente ao reduzir a atividade do sistema límbico, área do cérebro responsável pelo gerenciamento das emoções.

Veja também