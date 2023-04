O Exército e o mestre de Apipucos

A- A+

Em 1948, o sociólogo pernambucano Gilberto Freyre proferiu uma palestra na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, na qual abordou o tema: Nação e Exército.



Reconhecido no mundo acadêmico, com passagens em universidades estrangeiras de renome, ele espargiria uma lufada de ar não contaminado pelas certezas castrenses.



Foi daqueles momentos em que a história, em seu papel de parteira dando luz a novos cenários, chacoalhou verdades intocáveis que se construíram, desde a Proclamação da República, nas relações entre civis e militares.



O encontro deixou marcas na escola de mais alto nível da Força Terrestre - a Escola do Método -, promovendo uma guinada no pensamento crítico dos oficiais do corpo discente e docente.



Comparou, o mestre de Apipucos, a sociologia, sua formação acadêmica, com a ciência militar, graduação dos ouvintes, e o papel de seus atores na elaboração de suas formulações.



Achava ambos os ofícios autossuficientes. Percebia, nesses profissionais, uma mania de grandeza. E não se furtou a criticar-se e criticá-los, mesmo diante de plateia fardada e eventualmente arredia.



Clamou Freyre no auditório da tradicional escola: em um país de formação tão diversa quanto o Brasil, civis e militares dispostos ao diálogo e ao entendimento são a maior garantia de que enfrentaremos os desafios do futuro como nação livre e democrática.



Censuras à postura de soldados salvadores foram deixadas às claras pelo sociólogo. Muitas vezes, justo apontar, dizia ele, por preguiça da sociedade em assumir suas responsabilidades.



Ele conhecia bem as peculiaridades de nosso povo. Afinal, sua mais importante obra, Casa Grande & Senzala, foi estudo profundo da formação socioeconômica de nossa gente.



O mestre não abdicou de atribuir também ao cidadão comum e, em especial, ao político de profissão parte da responsabilidade pelo alargamento da linha divisória entre estamentos.



Admitiu ser impossível em momentos de complexidade social que apenas um grupo se creditasse capaz de conduzir a nação.



Valorizava os militares, reconhecia seus esforços, sabia de seus atributos, mas os encerrava na medida de seus papéis legais.



Freyre mordia e assoprava. Afirmou que o Exército, por meio de seus líderes mais esclarecidos, preferia, quando chamado a posicionar-se, o papel de coordenador pacífico ao de ordenador arbitrário de contrários da vida nacional.



Setenta anos se passaram desde que o mestre foi acarinhado por aplausos de seus pupilos fardados ao final da palestra.



Quão atual é o autor de Casa Grande & Senzala.



Nesse salto de tempo, os países evoluíram. O Brasil ajustou-se a essas transformações e, a reboque, a sociedade, civis e militares, precisa combater coesa novos desafios.



O soldado brasileiro moderno resguarda-se do perigo de extremar-se. Ele tem compreensão clara do que ocorre com a coletividade em ebulição, radicalizada, com pessoas cada dia mais individualistas.



Por sua missão maior, estabelecida na carta magna e legislação derivada, esse soldado se profissionaliza, estuda o entorno e o mundo, e percebe uma tendência nacionalista de retorno aos estados westfalianos.



Utiliza-se de ferramentas modernas para a defesa da soberania da nação, tanto quanto coopera com o desenvolvimento da infraestrutura nacional.



Sabe ele, homens e mulheres uniformados, e seus líderes atentos que sem senso de responsabilidade e sem culto de disciplina não há exército, nem há nação.



Já se acercando da conclusão, vaticinou o sociólogo:



- Terão todas as comunidades modernas de cuidar da democratização de seus exércitos ou de suas forças armadas para poderem ser, ou continuarem a ser, democráticas.



Esse cuidado passa pela cooperação entre civis e militares em ambiente de harmonia sem preponderância, interpenetração sem atritos, compreensão e completamento como disse o General Tristão de Alencar Araripe, então comandante daquela Escola.



Um alerta nunca tardio se queremos como sociedade atenta ao seu futuro desfrutar da mansa estabilidade das maduras democracias.



A propósito, no último 19 de abril comemorou-se o Dia do Exército.



No Quartel-General em Brasília, a homenagem à instituição foi repleta de simbolismos.



O Presidente da República, Comandante em Chefe das Forças Armadas, o Ministro de Estado da Defesa, autoridades de todos os poderes, militares e civis ouviram a ordem do dia do Comandante do Exército, uma chamada à tradição, ao profissionalismo, à responsabilidade institucional e ao futuro de estabilidade.

Nosso reconhecimento ao Exército de Caxias.







General de divisão da Reserva



