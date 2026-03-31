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Guerra no Oriente Médio Exército israelense diz que está preparado para continuar a guerra por várias semanas "Temos objetivos para isso, munições, efetivas, e os dirigentes decidirão"

O Exército israelense afirmou, nesta terça-feira (31), que está preparado para continuar a guerra com o Irã por várias semanas.

Algumas horas antes, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o país alcançou mais da metade de seus objetivos militares contra a República Islâmica.

"A meta do caminho está claramente superada. Mas não quero estabelecer um calendário", declarou o chefe do Executivo ao canal conservador americano Newsmax.

Ele acrescentou que falava “em termos de missões e não necessariamente em termos de duração”.

Questionado por um jornalista sobre a posição do Exército israelense, o porta-voz internacional das Forças Armadas, o tenente-coronel Nadav Shoshani, indicou que a continuidade das operações depende das decisões dos dirigentes políticos.

“Estamos preparados para continuar nossas operações nas próximas semanas”, afirmou em uma entrevista coletiva on-line.

"Temos objetivos para isso, munições, efetivas, e os dirigentes decidirão", ressaltou.

O Oriente Médio é cenário, desde 28 de fevereiro, de uma guerra desencadeada pelos bombardeios conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, que responde com lançamentos de mísseis e drones contra Israel e vários países do Golfo.

O presidente americano, Donald Trump, calculou inicialmente entre quatro e seis semanas de duração das operações militares.

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, afirmou na segunda-feira que a guerra duraria ainda “semanas”, em vez de “de meses”, e se declarou otimista sobre a possibilidade de poder trabalhar com elementos dentro do governo iraniano.

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